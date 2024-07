Gatunki inwazyjne mogą także zmieniać strukturę i funkcjonowanie ekosystemów – zmieniają one bowiem nierzadko skład gleby, a to może mieć negatywny wpływ zarówno na inne rośliny, jak i zwierzęta. Co więcej, inwazyjne gatunki krzyżować się mogą z rodzimymi, a to prowadzi między innymi do utraty genetycznej odrębności rodzimych gatunków.

Od 2 sierpnia 2024 roku zakazane będzie m.in. przetrzymywanie, sprzedaż oraz wwóz na teren Unii Europejskiej nowych gatunków roślin oraz zwierząt, które dołączyły do listy IGO. Ci, którzy posiadają bądź zaobserwują dane gatunki, powinni zgłosić sprawę do gminy. Z czym wiąże się posiadanie gatunków, które uznawane są za inwazyjne?

Osoby posiadające okazy gatunków platany szponiastej, przydenki żebrowatej czy pistii rozetkowej – które już w sierpniu uznawane będą za IGO – powinny złożyć wniosek o zezwolenie na ich przetrzymywanie lub transport do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Można także przekazać je osobom bądź instytucjom, które mają odpowiednie zezwolenia na ich posiadanie.

Szkółki roślin czy sklepy zoologiczne, które posiadają zapasy danych roślin lub zwierząt od 2 sierpnia 2024 roku mogą przetrzymywać i przemieszczać je przez rok – czyli do 2 sierpnia 2025 roku – w celu sprzedaży lub przekazania do celów niekomercyjnych innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie. W drugim przypadku można przetrzymywać i przemieszczać je do dwóch lat – czyli do 2 sierpnia 2026 roku. Dotyczy to sprzedaży lub przekazania innym podmiotom prowadzącym badania naukowe bądź wykorzystujące IGO do celów medycznych. W tym przypadku także należy jednak posiadać stosowne zezwolenie.

Czym są gatunki inwazyjne i jakie zagrożenie stwarzają?

Inwazyjne gatunki obce (IGO) to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka – podkreśla Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. IGO w szczególności oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych, poprzez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo lub przekazywanie patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów.