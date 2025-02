Szacunki wskazują, że już w pierwszym roku program sprzedaży „złotych paszportów” Nauru może przynieść 5,7 miliona dolarów – jak wskazuje dziennik „The Guardian”, odpowiada to uratowaniu 66 wniosek. Docelowo przychody mogą wzrosnąć do aż 43 milionów dolarów, co stanowiłoby niemal 20 proc. dochodów wyspy.

Mimo potencjalnych korzyści, program budzi kontrowersje. Henrietta McNeill – badaczka Australian National University zajmująca się sprawami Pacyfiku – zauważa, że podobne projekty były wykorzystywane w przeszłości do obchodzenia regulacji prawnych, prania brudnych pieniędzy czy unikania organów ścigania. „Schematy migracji inwestycyjnej mogą przynieść dochody, ale są również podatne na nadużycia” – ostrzega. Niepokój budzi fakt, że Nauru ma w tej kwestii bardzo wątpliwą historię – w 2003 roku pojawiły się między innymi doniesienia, że kraj sprzedawał paszporty członkom Al-Kaidy, którzy zostali później aresztowani w Azji. Edward Clark podkreśla jednak, że tym razem przedsięwzięcie ma być „w pełni kontrolowane i bezpieczne”. „Ten program nie polega tylko na zdobyciu kolejnego paszportu. Nauru zaoferuje paszporty tylko inwestorom, którzy przejdą najsurowsze i najdokładniejsze procedury" – zaznacza.

Wcześniej Nauru podejmowało inne kontrowersyjne działania, które miały na celu zdobycie środków finansowych. Od 2012 roku kraj przyjmował między innymi miliony dolarów od rządu Australii za prowadzenie obozu dla uchodźców. Po licznych skandalach i tragediach ten projekt został wygaszony, ale na wyspie wciąż przebywa 87 migrantów.

Co z przyszłością Nauru? Krajowi grozi zalanie

Na początku XX wieku Brytyjczycy odkryli na Nauru złoża fosforytów, będące niezwykle cennym surowcem do produkcji nawozów sztucznych. Do końca lat 60. eksploatacja odbywała się pod nadzorem Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Po uzyskaniu niepodległości przez Nauru w 1968 roku kraj zaczął się wzbogacać. W 1982 roku „The New York Times” nazwał Nauru „najmniejszą i najbogatszą niezależną demokracją na świecie” z „dochodem na mieszkańca przewyższającym dochód każdego bogatego w ropę kraju arabskiego”. Dziś sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej.