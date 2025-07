Nie ma jednak wątpliwości, że każdy globalny skok temperatur – a w ostatniej dekadzie padły niemal wyłącznie rekordy w tej dziedzinie – przekłada się na poziom i temperaturę oceanów, a zatem na czynnik kluczowy dla AMOC. „Czarny” scenariusz zespołu van Westena zakłada, że do 2100 r. wzrost temperatury sięgnie 4 st. Celsjusza powyżej poziomu z czasów przedprzemysłowych. Badacz nie skupiał się też na potencjalnym przebiegu „załamania” lecz raczej na jego skutkach, gdy prądy atlantyckie definitywnie zanikną.

A ten „upadek” AMOC – jak wspomnieliśmy – ma mieć miejsce gdzieś do końca bieżącego stulecia. Na ile bliska to perspektywa – nie ma konsensusu. Za to jest jasne, że jeśli do tego dojdzie, proces będzie nieodwracalny, przynajmniej w skali, która nie byłaby dla nas abstrakcyjna. Innymi słowy, ponowne „uruchomienie” mechanizmu atlantyckich prądów mogłoby nastąpić za kilka tysięcy lat, przy założeniu, że klimat planety zacząłby wracać do warunków z okresu przedprzemysłowego.

Jeszcze jedno: ultramroźne zimy nie oznaczają, że czekają nas chłodniejsze lata. – Zimy będą przywodzić na myśl życie w epoce lodowcowej. Ale w tym samym czasie letnie ekstrema nie ulegną wielkim zmianom – zapowiada prof. Tim Lenton, klimatolog University of Exeter, komentując „upadek” AMOC dla Carbon Brief. – W niektórych latach to będzie jak wychodzenie z zamrażarki prosto do patelni – dorzuca.