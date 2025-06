Przypomnijmy: wyznaczony na 2030 r. cel to zaledwie początek. W 2040 roku redukcja emisji (w stosunku do 1990 roku) ma sięgnąć 90 procent, a dekadę później Europa chce być obszarem neutralności pod tym względem. I nawet gdyby się okazało, że nieco rozminie się z tymi celami (jak potencjalnie w 2030 r.), to wciąż jej proklimatyczna agenda jest najbardziej ambitna na świecie.

Opozycja klimatyczna w UE i presja ekologów

Przy czym te ambicje są dziś osią największych sporów w UE. Przeciw są kraje członkowskie, jak Polska czy Włochy, paneuropejskie partie w Parlamencie Europejskim – jak najsilniejsza w nim obecnie Europejska Partia Ludowa, czy różnorodna koalicja energochłonnych branż przemysłowych. I zgłaszane przez nie obiekcje trzeba w sporej mierze uznać za uzasadnione, gdyż znaczący udział w (niemal) osiągnięciu celu klimatycznego na 2030 r. będą miały redukcje wynikające z przestojów w pracy zakładów, zamykania niektórych fabryk czy rezygnacji z niektórych inwestycji.

Według „Financial Times” niemal nie zmieniły się emisje „z użycia ziemi”. Nie chodzi tu nawet o rolnictwo, które jako jedyny sektor w gospodarce UE nie ma wyznaczonych celów konkretnych celów klimatycznych, a przy tym należy do grona najsurowszych krytyków wyrzeczeń na potrzeby środowiska naturalnego i klimatu. Do tej kategorii zaliczane są jednak także emisje powstające przy okazji ekstremalnych katastrof naturalnych, jak pożary lasów czy innych gruntów. I to one podbiły znacząco emisyjność we wpsomnianej kategorii. Obok rolnictwa problemem w europejskiej skali jest też trasport.

Bruksela jest też dziś pod presją drugiej strony: – To w dużej mierze sztuczne osiągnięcie. W większości państw stojąca za nimi polityka i przedsięwzięte środki nie są wystarczające w osiągnięciu obiecanych celów – napisali przedstawiciele organizacji CAN Europe komentując pytania o niespodziewanie wysoki poziom redukcji w oświadczeniu cytowanym przez brytyjski dziennik.

Kreatywna księgowość klimatyczna

I rzeczywiście, w jakiejś mierze możemy mieć do czynienia z kreatywnym podejściem do „księgowości emisji”. Jak donosi portal „Politico”, pod koniec maja Portugalia zaproponowała rozwiązanie, w ramach którego do jej „wyniku klimatycznego” można byłoby dopisać zielone inwestycje w jej dawnych koloniach: w odnawialne źródła energii czy zastępowanie emisyjnych instalacji bardziej przyjaznymi dla planety. W grę wchodzą również zapewne rozmaite rodzaje zielonych obligacji czy innych papierów wartościowych.