Naukowcy zgodnie podkreślają, że proces zaśmiecania orbity okołoziemskiej znacznie przyspiesza. – W ciągu ostatnich pięciu lat wystrzelono więcej satelitów niż w ciągu poprzednich 60 lat razem wziętych – podlicza William Parker, jeden z autorów publikacji.

Agencja AP przypomina z kolei, posługując się danymi ze strony Orbiting Now, że obecnie na niskiej orbicie okołoziemskiej krąży 7 356 satelitów, a na różnych wysokościach atmosfery łącznie 11 903 obiekty. Według szacunkowych danych, nad Ziemią krążą też obecnie miliony kosmicznych odpadów. Eksperci alarmują, że ogromny wzrost liczby wystrzelonych satelitów przy stałym wzroście globalnego ocieplenia (a co za tym idzie – zmianami w termosferze) może doprowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji.