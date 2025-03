Szerszenie azjatyckie coraz większym zagrożeniem w Europie. Naukowcy alarmują

Siffreya Pedersen z University of Exeter, główna autorka badań cytowana w komunikacie uczelni powiedziała, że prace pozwoliły określić pełen zakres diety szerszeni azjatyckich. Do tej pory bowiem wiadomo było, że żywią się one pszczołami miododajnymi, ale nie znano dokładnie innych gatunków wchodzących w skład ich jadłospisu.

Teraz okazało się, co podkreśliła badaczka, że dieta szerszeni wyróżnia się dużą elastycznością. Owady te dostosowują się zarówno do regionu, jak i do pory roku.

Szerszenie azjatyckie zagrożeniem dla europejskich ekosystemów?

Siffreya Pedersen zaznaczyła, że rozszerzanie obszaru występowania szerszeni azjatyckich stanowi niebezpieczeństwo dla populacji wielu europejskich owadów, które i bez tego są zagrożone z powodu zanieczyszczeń chemicznych i niszczenia ich naturalnych siedlisk. Zmniejszenie populacji europejskich owadów stanowi jednocześnie zagrożenie dla ekosystemów na naszym kontynencie. Owady odgrywają bowiem kluczową rolę w ich funkcjonowaniu, w tym m.in. w zapylaniu roślin oraz zwalczaniu szkodników.

Jej zdanie popiera współautor badań, Peter Kennedy: – Nasze badanie dostarcza dodatkowych, ważnych dowodów na zagrożenie, jakie stwarzają szerszenie azjatyckie w miarę ich rozprzestrzeniania się w Europie.