Nowy satelita NASA już na orbicie. Przełom w pomiarze stężenia gazów cieplarnianych

Tanager-1, najnowocześniejszy satelita do śledzenia emisji gazów cieplarnianych, został wyniesiony na orbitę przez rakietę Falcon 9 należącą do firmy SpaceX. To urządzenie ma pomóc lepiej zrozumieć skalę emisji gazów cieplarnianych na świecie.