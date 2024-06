Ziemia ociepla się w rekordowo szybkim tempie. Najwyższy wskaźnik w historii

Według nowego raportu inicjatywy „Wskaźniki globalnej zmiany klimatu” (IGCC), przygotowanym przez naukowców z Uniwersytetu w Leeds, w ciągu ostatniej dekady padł rekord tempa wzrostu globalnej temperatury. W latach 2014-2023 wzrosła o ok. 0,26°C, czyli o 0,06°C więcej niż w latach 2004-2013. Naukowcy rozważają, czy tak niepokojąca tendencja jest efektem dodatkowych czynników i ostrzegają, że pozostało coraz mniej czasu, aby uniknąć najgorszych scenariuszy kryzysu klimatycznego.

Zmiany klimatu: Ziemia ociepla się rekordowo szybko

Autorzy badania potwierdzili, że choć wdrożono rozwiązania mające ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, to tempo pogłębiania się zmian klimatu nasiliło się. Wśród przyczyn wymieniono rekordowo wysokie średnioroczne emisje gazów cieplarnianych w latach 2013-2022, sięgające 53 gigaton dwutlenku węgla. W ubiegłym roku globalna temperatura przewyższała o 1,43°C średnią z epoki przedindustralnej, przy czym wzrost o 1,31°C stanowił konsekwencję działalności człowieka.

Czytaj więcej Planeta Badanie: świat zyskał dodatkowy ciepły miesiąc w roku. To efekt zmian klimatu Przez ostatnie 12 miesięcy mieszkańcy naszej planety musieli radzić sobie z nadspodziewanie wysokimi temperaturami. Analiza międzynarodowego zespołu naukowców wykazała, że ​​od maja ubiegłego roku przeciętny człowiek doświadczył aż o 26 ciepłych dni więcej, niż zwykle. Naukowcy zaznaczają, że nie miałby to miejsca, gdyby nie globalne ocieplenie.

Na początku 2024 roku naukowcy oszacowali pozostały budżet emisji dwutlenku węgla, zapewniający 50 proc. szans na osiągnięcie celów klimatycznych porozumienia paryskiego na ok. 200 miliardów ton CO2 (GtCO2). Biorąc pod uwagę obecną trajektorię emisji, oznaczałoby to, że wyczerpałby się w ciągu kolejnych pięciu lat. Jest to zbieżne z szacunkami Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), która ocenia, prawdopodobieństwo na przekroczenie progu 1,5°C w ciągu najbliższych pięciu lat na 80 proc.

Od 2019 roku obserwowano ciągły wzrost globalnego stężenia dwutlenku węgla, metanu oraz podtlenku azotu, które w 2023 roku osiągnęły odpowiednio 419,3 części na milion, 1922,5 części na miliard i 336,9 części na milion.