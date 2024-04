Jak zauważył główny autor badania, Xinfeng Wei, wraz ze wzrostem temperatury na świecie, właściwości tworzyw sztucznych ulegają pogorszeniu. Materiały polimerowe są szczególnie wrażliwe na wahania temperatury oraz wilgoci.

Przy wzroście temperatury z 23°C do 40°C zaobserwowano spadek wytrzymałości polietylenu, polipropylenu i polichlorku winylu o ponad 20 proc. Degradacja wykonanych z nich przedmiotów skutkuje koniecznością ich wymiany – zazwyczaj na elementy wykonane również z tworzyw sztucznych. Produkcja kolejnych prowadzi do wzrostu popytu, a co za tym idzie większych emisji, co według naukowców stanowi „błędne koło”.

Tworzywa sztuczne produkowane są niemal wyłącznie z ropy naftowej, gazu ziemnego lub węgla, których wydobycie i transport są odpowiedzialne za ogromne ilości emisji dwutlenku węgla. W ciągu ostatnich dekad zanieczyszczenie CO2 spowodowane produkcją tworzyw sztucznych wzrosło dwukrotnie, z uwagi na ich powszechność oraz fakt, że ich masowa produkcja odbywa się w krajach, które w produkcji energii opierają się głównie na paliwach kopalnych, zwłaszcza węglu.