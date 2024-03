O problemach z suszą w tym roku sporo, bo zmaga się z nią między innymi Hiszpania. Sytuacja była poważna do tego stopnia, że trzeba było wdrożyć ograniczenia dotyczące zużycia wody.

Zjawisko suszy w tym roku ma szansę być jednym z największych problemów wywołanych przez zmiany klimatu. Problemy z dostępem do wody pitnej dotykają też jedną z największych metropolii na świecie.

Kryzys wodny w Mexico City

Mexico City, jedno z największych miast na świecie, znajdujące się w obszarze metropolitarnym zamieszkałym przez ponad 21 milionów ludzi, od wielu tygodni boryka się z trudnościami związanymi z niedoborem wody pitnej. O sytuacji w mieście pisze wpływowy amerykański serwis informacyjnyt

Dramatyczną sytuację spowodowały zmiany klimatyczne, ale nie tylko – to także skutek chaotycznego rozwoju miasta oraz przestarzałej infrastruktury. Mexico City mierzy się obecnie z prawdziwym kryzysem – eksperci twierdzą, że do czerwca tego roku w niektórych dzielnicach miasta może nastąpić tak zwany „dzień zero”. To oznacza, że dostęp do wody pitnej utraci większość mieszkańców Mexico City.