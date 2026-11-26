Materiał we współpracy z Polską Izbą Gospodarki Odpadami

Organizacje branżowe gospodarki odpadami oraz samorządowe coraz głośniej alarmują na temat destabilizującej się sytuacji finansowej w tym sektorze, w obliczu kolejnych stawianych mu wymogów. Dokąd to zmierza?

Do poważnego rozchwiania systemu gospodarki odpadami w Polsce i serii podwyżek opłat dla mieszkańców, która już zresztą trwa. Regularnie docierają do nas informacje o kolejnych uchwałach rad gmin i spółdzielni mieszkaniowych o podwyżce, często rzędu 20–30proc, nierzadko będącej już drugą w ciągu roku lub dwóch lat od poprzedniej zmiany stawek.

Zbliżamy się do masy krytycznej w społeczeństwie, które w końcu pokaże czerwoną kartkę. Samorządowcy są tego świadomi i mamy coraz więcej przykładów podnoszenia opłat niezgodnie z rachunkiem ekonomicznym, czyli ustalanych na niższym poziomie, niż wynikałoby to z obiektywnych wyliczeń. Gminy wolą dokładać do gospodarki odpadami z innych środków niż wprowadzać radykalne podwyżki. To wszystko rysuje też złą perspektywę dla przedsiębiorstw z naszej branży, które również z roku na rok mierzą się z coraz większymi obciążeniami finansowymi. Tak nie można w nieskończoność i to w takim ekspresowym tempie.

Kolejne rządy tłumaczą, że koszty rosną nie tylko z przyczyn inflacyjnych, ale też z powodu ambitnych europejskich celów środowiskowych.

Przedsiębiorcy muszą realizować coraz bardziej wymagające obowiązki środowiskowe, a system nie zapewnia im wystarczających narzędzi ani stabilnego finansowania, aby sprostać temu w racjonalny sposób. Zawsze warto porównywać to z polityką państwa w innych obszarach. Gdy zbyt ambitne cele okazywały się nie do udźwignięcia w obiektywnie krótkim czasie w energetyce, zarówno przez biznes jak i przez obywateli w drożejących opłatach, nastąpiła poważna korekta strategii rządu, także wobec Brukseli. Choć muszę podkreślić, że jako PIGO popieramy długofalowe cele ekologiczne. Rzecz w tym jaką drogą je powinniśmy realizować i jak zarządzać tym systemem. Decyzje dziś podejmowane lub zaniechane będą brzemienne w skutki na wiele lat.

Które z nich są najcięższej wagi?

Systematycznie rośnie waga kar naliczanych za nieosiągnięte poziomy odzysku. Rokrocznie podwyższana jest opłata marszałkowska za tonę składowanych odpadów, która w przyszłym roku znacznie już przekroczy 400 zł, a jeszcze w 2020 r. była aż o 150 zł mniejsza. Widmo objęcia spalarni odpadów opłatami w ramach systemu ETS, co wprost przełoży się na poważne podwyżki dla mieszkańców. Polska jednak jest zaangażowana w budowanie mniejszości blokującej to rozwiązanie, co aktywnie wspieramy jako PIGO. W końcu ROP czyli rozszerzona odpowiedzialność producentów, którą Polska musi wprowadzić zgodnie z dyrektywą unijną. To stały i poważny zastrzyk finansowy, który odpowiednio wykorzystany może być punktem wyjścia do procesu stabilizacji systemu. Choć paradoksalnie w takim kształcie, jak obecnie, może okazać się czynnikiem pogłębiającym destabilizację i wywołującym efekt domina.

W jaki sposób?

Wbrew ostatnim twierdzeniom Ministerstwa Klimatu i Środowiska projektowane rozwiązania nie dają żadnych gwarancji, że udział producentów w finansowaniu systemu przełoży się na niższe opłaty mieszkańców. Tymczasem właśnie taki powinien być jeden z najważniejszych efektów wprowadzenia ROP.

Trzeba przede wszystkim odpowiedzieć na pytania, jakie rzeczywiste koszty systemu powinny być finansowane przez producentów, w jakim celu, jak będą one ustalane i w jaki sposób środki trafią do podmiotów, które ponoszą wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych, w tym jak obniżą opłaty ponoszone przez mieszkańców.

Jeżeli ROP nie będzie zapewniał odpowiedniego mechanizmu finansowania, ciężar ekonomiczny nadal będzie spoczywał głównie na mieszkańcach. W skali kraju brakuje rocznie ok. 1,5 mld zł w systemie – na jego bieżące funkcjonowanie. ROP może wnosić do niego nawet trzy razy tyle, ale w modelu z UC100 istnieje poważne ryzyko, że fala podwyżek nie zostanie zatrzymana.

Lepiej te pieniądze mieć w systemie niż nie mieć.

Oczywiście. Ważne jest jednak by wydawać je mądrze i przebudowywać przy tej okazji system tak, by działał stabilnie przez lata. Dlatego od samego początku wnosiliśmy do Ministerstwa o ustawową gwarancję, że pieniądze od producentów będą bezpośrednio obniżały opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami oraz o ustalenie algorytmu rozliczania pieniędzy z ROP na poziomie ustawowym, a nie w drodze rozporządzeń. Mieszkańcy powinni odczuć ten efekt we własnych rachunkach. Samo pobranie nowych opłat od przedsiębiorców nie zapewni takiego rezultatu.

Jeżeli nowe obciążenia zostaną przeniesione na ceny produktów, obywatele mogą zapłacić więcej za zakupy, nie uzyskując odpowiadającego temu odciążenia w opłatach za odpady. Szczególnie dotkliwe byłoby to dla rodzin o niskich dochodach. Apelujemy o nieprzyjmowanie projektu UC100 w obecnym kształcie i uzupełnienie go o te gwarancje. Zgłosiliśmy szereg uwag do tego projektu. W sumie organizacje różnych branż wniosły ich aż 1700. Popieramy reformę, ale taką, która zapewni finansowanie odbioru, sortowania i recyklingu odpadów oraz rzeczywiście odciąży obywateli. Jako PIGO zaproponowaliśmy takie rozwiązanie w postaci modelu „Sprawiedliwy ROP”. Niestety, ministerstwo nie jest nim zainteresowane.

Nawet kierunkowo nie zgadzacie się z resortem?

Kierunkowo jest zgoda. Jednakże projekt UC100 jest bardzo ogólnikowy i otwiera wielkie możliwości uznaniowego wydatkowania tych środków. Nie wyznaczono żadnych priorytetów ani celów, z których można będzie rozliczać NFOŚiGW. Skończy się jak z ciągłym dosypywaniem pieniędzy do nieefektywnego systemu służby zdrowia. Na marginesie dodam, że ze zdumieniem obserwujemy pewną ewolucję Ministerstwa, które wcześniej mówiło o tym, że ROP nie będzie służył do obniżania opłat dla mieszkańców, a teraz pojawiają się właśnie takie stwierdzenia i nagle wzrost kosztów systemu podaje się jako argument do szybkiego wprowadzenia ROP. Choć nie jest to poparte żadną zmianą w treści projektu ustawy. Jak to w ogóle jest możliwe?

Czy zatem „Sprawiedliwy ROP” uratuje gospodarkę odpadami od kryzysu?

Możliwości obniżenia kosztów i pozytywnej rekonstrukcji modelu finansowania jest znacznie więcej. Rozsądnie wydawane środki z ROP z ustawowo zdefiniowanym priorytetem to fundament uzdrowienia sytuacji, ale nie może to stanąć na tej jednej nodze. Tylko kompleksowa przebudowa finansowania może takie uzdrowienie przynieść. W tym przepisy umożliwiające skuteczne pobieranie opłat od 10 do 20 proc. obywateli, którzy dziś za odpady nie płacą. Instytut Ochrony Środowiska szacuje, że to może być nawet 7 milionów ludzi. Są poza systemem, który traci w ten sposób 2,5 miliarda rocznie. Płacą za nich ci uczciwi i jeszcze dostają podwyżki.

Kolejna kwestia, zgodnie z prognozami w 2026 r. ilość odpadów podlegających składowaniu wyniesie około 3,84 mln ton. Przy obowiązującej stawce 396,31 zł za tonę oznacza to, że łączna wartość opłat marszałkowskich przekroczy 1,5 mld zł. Prognozy na kolejne lata pokazują, że mimo stopniowego zmniejszania ilości składowanych odpadów łączne obciążenie finansowe systemu pozostanie na zbliżonym poziomie. To irracjonalnie wysoka opłata.

Pamiętajmy jednak, że ograniczanie składowania odpadów to priorytet środowiskowy.

Jak najbardziej, przecież składowiska zapełnione są już w 78 proc. Nie kwestionujemy samej idei stosowania instrumentów ekonomicznych. Takie narzędzia są potrzebne i mogą skutecznie wspierać realizację celów środowiskowych.

Postulat PIGO to obniżenie o 50 proc. stawek opłat za składowanie odpadów. Nie jest to rezygnacja z polityki ograniczania składowania. Chodzi o racjonalne dostosowanie instrumentów ekonomicznych do rzeczywistych warunków rynku. Przy uwzględnieniu prognozowanej ilości odpadów obniżenie opłat o połowę oznaczałoby ograniczenie rocznych obciążeń systemu o około 770 mln zł.

Czy takie obniżenie stawki nie spowoduje gwałtownego wzrostu ilości odpadów składowanych?

Nie, jeszcze dekadę temu zapewne by tak było. Dziś szereg regulacji odpadowych i środowiskowych to blokuje. A co ważniejsze, w aktualnych realiach kończącej się pojemności składowisk, każda zaoszczędzona tona jest bezcenna.

Jak na te wszystkie postulaty reaguje Ministerstwo?

Problem w tym, że zupełnie nie reaguje i jest to dla mnie głęboko niezrozumiałe. Pośród naszych licznych inicjatyw odnotuję tu tylko jedną. Na początku września w obszernym piśmie PIGO przedstawiła resortowi kompleksową propozycję reform w ośmiu obszarach, w tym najważniejsze z nich zasygnalizowałem w tej rozmowie. Jak dotąd, bez odpowiedzi. Postulaty poparliśmy konkretnymi danymi i wyliczeniami. Wdrożenie strategii PIGO pozwoli na prawie 40 proc. oszczędności dla obywateli w 2027 r., czyli w przeliczeniu 250 zł na mieszkańca, 1000 zł dla czteroosobowej rodziny. I jest to konkret, który można osiągnąć.

Jakiej zmiany zatem oczekujecie?

Zmiany postawy Ministerstwa. Z zamkniętej na otwartą. Zaprzestanie dialogu z interesariuszami, nawet tego korespondencyjnego, to niedopuszczalna sytuacja. Obowiązkiem resortu jest przynajmniej odpowiadać na pisma. Teraz nawet tego nie ma. Następnie w gronie wszystkich interesariuszy, z Ministerstwem na czele, powinniśmy odejść od przekonania, że problemy systemowe można rozwiązywać przez nakładanie kolejnych obowiązków, podwyższanie opłat i zwiększanie presji finansowej na uczestników rynku przy pomocy błędnie pisanego prawa.

Podtrzymujemy deklarację maksymalnego zaangażowania oraz współpracy w ramach projektu UC100 i reformowania systemu. Jesteśmy do tego gotowi, choćby jutro. Niezmiennie liczymy na wspólne działania: ocenę naszych postulatów, analizę ich wykonalności, wypracowanie mapy drogowej dla kompleksowej reformy i sukcesywne wdrażanie tego planu. Wspólnym wysiłkiem administracji rządowej i wszystkich stron tworzących ten system. Jestem przekonany, że wynikające z tego korzyści dla Polek i Polaków będą przesądzającym argumentem o tej współpracy.

Materiał we współpracy z Polską Izbą Gospodarki Odpadami