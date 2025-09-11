Chiny są również otwarte na współpracę, co pokazuje m.in. nawiązanie w maju dwustronnego dialogu na temat sztucznej inteligencji z Wielką Brytanią. Chińscy naukowcy uczestniczą też w szeregu istotnych międzynarodowych inicjatyw, takich jak Międzynarodowy Raport Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, wspierany przez 33 kraje i organizacje międzyrządowe (w tym Stany Zjednoczone i Chiny) oraz Konsensus Singapurski w sprawie Globalnych Priorytetów Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji.

Tymczasem Stany Zjednoczone, zamiast inwestować w rozwój OZE, starają się z nimi walczyć. Jak donosi agencja Reuters, Departament Energii „prognozuje 20 GW obciążenia nowych centrów danych do 2030 roku i przewiduje, że do 2028 roku centra danych będą zużywać 6,7–12 proc. całkowitej produkcji energii w USA, w porównaniu z 4,4 proc. w 2023 roku”. W Arizonie, gdzie planowana jest budowa centrum danych „Project Blue”, szacuje się, że do 2030 roku infrastruktura AI może pochłaniać nawet 16 proc. całkowitej energii stanu. Prognozy doprowadziły do protestów lokalnych społeczności, obawiających się nadmiernych obciążeń związanych zarówno ze zużyciem energii, jak i wody.

Zamiast wspierać rozwój taniej i czystej energii, administracja Donalda Trumpa w ciągu ostatnich miesięcy odeszła od ulg podatkowych, dotacji oraz pożyczek, wprowadzonych przez prezydenta Joe Bidena. Zaostrzono też wymogi dotyczące pozwoleń na projekty wiatrowe i słoneczne, a także nałożono ograniczenia na firmy, których łańcuchy dostaw są zależne od Chin. Według danych Clean Economy Tracker firmy Atlas Public Policy, działania obecnej administracji doprowadziły w tym roku do anulowania projektów z zakresu energii odnawialnej o wartości prawie 19 mld dolarów.

Zwrot gigantów technologicznych

Popyt na energię rośnie – w tym roku w Stanach Zjednoczonych powierzchnia budowanych centrów danych po raz pierwszy w historii ma przewyższyć budowę powierzchni biurowej. I choć farmy wiatrowe i słoneczne stały się tańsze i łatwiejsze w budowie niż elektrownie zasilane paliwami kopalnymi, amerykański prezydent zdecydował się postawić na wysokoemisyjne źródła energii i 23 lipca podpisał rozporządzenie wykonawcze mające na celu „przyspieszenie wydawania federalnych pozwoleń na infrastrukturę centrów danych”. Zmiana podejścia amerykańskiej administracji zauważalnie wpływa na działania gigantów technologicznych.

Według raportu Google z 2024 roku, firma o 12 proc. obniżyła emisje swoich centrów danych. Obecnie jednak coraz bardziej stawia na paliwa kopalne – prezeska i dyrektorka ds. inwestycji w firmie Alphabet, której spółką zależną jest Google, Ruth Porat, pochwaliła niedawno atak sekretarza spraw wewnętrznych Trumpa, Douga Burguma, na „agendę ekstremistów klimatycznych”, nazywając go „fantastycznym”. Wątpliwości dotyczące zdolności Google do osiągnięcia swoich celów klimatycznych wyrazili niedawno autorzy badania przeprowadzonego przez niemiecką organizację pozarządową NewClimate Institute, w którym stwierdzono, że „rozbudowa centrów danych i wzrost wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) gwałtownie zwiększyły zapotrzebowanie Google na energię elektryczną i bezwzględną emisję gazów cieplarnianych”.