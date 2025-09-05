Aktualizacja: 05.09.2025 17:56 Publikacja: 05.09.2025 15:10
Elektrownia w chińskim mieście Wangting we wschodniej prowincji Jiangsu.
Foto: Qilai Shen/Bloomberg
Nowa analiza globalnego systemu monitorowania emisji Carbon Monitor wykazała zaskakujące różnice między dwoma największymi emitentami gazów cieplarnianych na świecie. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku emisje dwutlenku węgla w Chinach spadły o 2,7 proc., podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 4,2 proc. Wśród krajów ujętych w analizie najwyższy wzrost emisji (o 6 proc.) odnotowała Hiszpania, kolejna była Brazylia (5,6 proc.), następnie Niemcy (5,2 proc.) oraz Unia Europejska i Wielka Brytania (4,6 proc.).
Jako jeden z zaledwie trzech krajów, obok Japonii i Brazylii, Stany Zjednoczone odnotowały wzrost emisji we wszystkich sektorach gospodarki, m.in. o 2 proc. w transporcie lądowym i 1,3 proc. w sektorze energetycznym.
Z kolei w Chinach emisje spadły o 1,4 proc. w sektorze energetycznym i przemyśle, a statystycznie utrzymały się na tym samym poziomie we wszystkich pozostałych sektorach gospodarki. Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energetyczna, zużycie węgla w Chinach spadło w pierwszym półroczu 2025 o 2,6 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Warto przypomnieć, że ten kraj odpowiada za ponad połowę światowego zużycia tego surowca.
Równolegle Chiny inwestują w odnawialne źródła energii. Jedynie w maju oddano w tym kraju 92 GW mocy słonecznej, zwiększając całkowitą moc swojej floty fotowoltaicznej do ponad 1 TW. Stany Zjednoczone pod koniec czerwca posiadały jedynie ok. 134 GW, z kolei produkcja energii z węgla wzrosła tam o 14 proc. w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku.
Zgodnie z planem w trakcie obecnej kadencji Donalda Trumpa możliwe jest zamknięcie elektrowni węglowych generujących ok. 30 GW, choć nie jest pewne, czy do tego dojdzie.
Choć tendencje wśród głównych zanieczyszczających wyraźnie się odwróciły, eksperci ostrzegają, że zbyt wcześnie jest, by zakładać, że np. Chiny osiągną w tym roku szczyt emisji. Nie jest również pewne, czy się to uda do końca dekady, m.in. z uwagi na plany przemysłu węglowo-chemicznego, który planuje dalszą ekspansję, mogącą doprowadzić do wzrostu chińskich emisji CO2 o 2 proc. do 2029 roku.
Źródło: rp.pl
