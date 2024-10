Część ekspertów uważa, że w obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatycznego pomóc może ograniczenie podaży pewnych towarów – między innymi mięsa czy paliwa. Specjaliści zaznaczają, że rozwiązanie to skutecznie i sprawiedliwie mogłoby zmniejszyć konsumpcję towarów, których produkcja należy do wysokoemisyjnych. Z badań przeprowadzonych przez naukowców ze szwedzkiego Uniwersytetu w Uppsali wynika, że blisko połowa ankietowanych byłaby gotowa poprzeć takie rozwiązanie. Badanie przeprowadzono wśród mieszkańców Brazylii, RPA, Niemiec, USA i Indii.

Kartki na benzynę i mięso sposobem na walkę ze zmianami klimatu? Zaskakujące wyniki badania

Jak zaznaczają eksperci z Climate Change Leadership Group na szwedzkim Uniwersytecie w Uppsali, chcąc osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne, należy prowadzić politykę, która skutecznie ogranicza konsumpcję towarów mających duży – i negatywny – wpływ na klimat. Dotyczy to między innymi spożycia mięsa i zużycia paliwa.

Badacze zauważają, że pomóc mogłoby racjonowanie niektórych towarów. Jak zauważają, akceptacja społeczna danego rozwiązania w dużej mierze zależy od tego, czy jest on postrzegany jako sprawiedliwy, czy nie. „Racjonowanie towarów może wydawać się dramatyczne, ale tak samo jest ze zmianą klimatu. To może wyjaśniać, dlaczego poparcie takiego rozwiązania jest na dość wysokim poziomie” – mówi, cytowany przez portal Phys.org, Oskar Lindgren, doktorant w dziedzinie zasobów naturalnych i zrównoważonego rozwoju na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Uppsali. „Jedną z zalet racjonowania jest to, że można postrzegać je jako sprawiedliwe, jeśli niezależne jest od dochodów. Polityka postrzegana za sprawiedliwą często cieszy się wyższym poziomem akceptacji” — wyjaśnia autor badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Humanities and Social Sciences Communications”.

Dotychczas badania w tej dziedzinie skupiały się głównie na instrumentach ekonomicznych. Badacze zauważają, że dotąd poświęcono stosunkowo niewiele uwagi innym rozwiązaniom, które mogłyby być skuteczne w walce z kryzysem klimatycznym. Dotyczy to właśnie między innymi racjonowania towarów.