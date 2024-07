Raport: giganci przemysłu mięsnego i mleczarskiego wciąż oszukują konsumentów

Wyjątkowo groźne są również ich wysiłki w zakresie lobbingu, mające osłabiać wprowadzenie przepisów zmierzających do redukcji emisji. Jednocześnie to właśnie producenci mięsa i nabiału otrzymują największe dotacje na swoją działalność. W raporcie czytamy, że w Stanach Zjednoczonych na produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego przeznacza się ok. 800 razy więcej środków publicznych i 190 razy więcej pieniędzy na lobbing niż na ich roślinne zamienniki. Z kolei w krajach Unii Europejskiej mięso i nabiał otrzymują ok. 1200 razy więcej środków publicznych i trzykrotnie więcej środków na lobbing.

Wpływ produkcji mięsa i nabiału na zmiany klimatyczne

Naukowcy nie mają wątpliwości, że bez drastycznych redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym metanu, nie uda się utrzymać wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5°C powyżej poziomów z epoki przedindustrialnej. Oznacza to, że emisje generowane przez hodowlę zwierząt muszą osiągnąć szczyt nie później niż w przyszłym roku w krajach o wysokich i średnich dochodach, gdzie spożycie mięsa i nabiału jest najwyższe. Do 2030 roku na całym świecie muszą się zmniejszyć o połowę.

Autorzy raportu wskazują też, że media wciąż niewystarczająco często wspominają o szkodliwym wpływie produkcji mięsa i nabiału na środowisko. Analiza z 2023 r. wykazała, że na temat roli branży mięsnej i mleczarskiej w pogłębiającym się kryzysie klimatycznym wspomniano jedynie w 0,5 proc. publikacji na temat zmian klimatycznych w największych tytułach prasowych, serwisach informacyjnych oraz publikacjach online w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii w latach 2020–2022. Co więcej, przekaz medialny częściej koncentruje się na zachęcaniu do działań jednostek, np. poprzez zmianę diety na roślinną, zamiast wskazywać na nadużycia branży.