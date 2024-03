Do 2030 roku emisje z hodowli zwierząt gospodarskich muszą zostać zredukowane o 50 proc., co wymaga zastąpienia spożycia mięsa i nabiału większą ilością żywności pochodzenia roślinnego.

Do 2025 roku szczyt powinna osiągnąć również globalna bezwzględna liczba zwierząt gospodarskich. Zdaniem 210 globalnych klimatologów i ekspertów w dziedzinie rolnictwa, na których opiniach oparto raport, pozwoli to na szybkie obniżenie emisji z sektora hodowli zwierząt.

Aż 92 proc. ekspertów potwierdziło, że redukcja emisji pochodzących od zwierząt gospodarskich jest kluczem do ograniczenia wzrostu temperatury do 2°C w stosunku do temperatury sprzed epoki industrialnej, a 85 proc. potwierdza, że konieczne jest zastąpienie w diecie mięsa i nabiału większą ilością roślin. 87 proc. ekspertów uważa, że kraje powinny wyznaczyć cel redukcji gazów cieplarnianych w hodowli zwierząt zgodnie z globalnymi celami w zakresie emisji.

Naukowcy podkreślają, że spożycie mięsa w zamożnych krajach wciąż przekracza ilości zalecane przez naukowców, a popularność jego roślinnych zamienników nadal jest zbyt niska. Z kolei przemysł hodowlany pozostaje w tyle pod względem śledzenia swojego śladu, zobowiązań i działań na rzecz redukcji swojego wpływu na klimat.

System żywnościowy generuje obecnie mniej więcej jedną trzecią globalnych emisji gazów cieplarnianych, z czego aż za 60 proc. odpowiada produkcja mięsa, które dostarcza jedynie 18 proc. kalorii i 37 proc. białka stanowiących światowe zapotrzebowanie. Obecne funkcjonowanie sektora hodowlanego stwarza ryzyko wykorzystania niemal połowy budżetu w zakresie emisji gazów cieplarnianych, zgodnego z celem dotyczącym wzrostu temperatury w okresie postindustrialnym o 1,5°C.

„Raport zasadniczo przedstawia pierwsze sformułowanie sektora hodowli zwierząt zgodnego z wymogami paryskimi. Cele redukcyjne w przypadku zwierząt gospodarskich zaproponowane w wynikach badania są zgodne z tym, co według IPCC jest potrzebne na całym świecie dla wszystkich emisji i sektorów, zatem wydaje się, że eksperci sugerują rozsądną ścieżkę dla sektora hodowli zwierząt gospodarskich” – stwierdziła Harwatt.