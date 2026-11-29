Dr Simon Evans opublikował na łamach serwisu Carbon Brief analizę producentów węgla, ropy i gazu, którzy w ciągu ostatnich 175 lat wyeksportowali najwięcej paliw kopalnych, a co za tym idzie – przyczynili się do emisji gazów cieplarnianych. Badanie oparto na ustaleniach Robbiego Andrew, starszego badacza z norweskiego instytutu klimatycznego CICERO.

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Sposób przeprowadzenia analizy może skłaniać do refleksji nad tym, które państwa ponoszą faktyczną odpowiedzialność za pogłębiający się kryzys klimatyczny. Większość opublikowanych wcześniej badań skupiała się z reguły na emisjach generowanych w granicach danego państwa, a więc tego, które spaliło gaz, ropę czy węgiel. Nowe badanie wskazuje na producentów jako podmioty odpowiedzialne za powstałe zanieczyszczenia.

Raport Carbon Brief: Najwięksi eksporterzy CO2

Według Carbon Brief największym emitentem w historii pomiarów okazała się Rosja, której przypisano niemal 70 gigaton CO2, które dostały się do atmosfery po tym, jak w krajach, które je kupiły, spalono rosyjskie paliwa. Biorąc pod uwagę również emisje liczone metodą opartą na wydobyciu, w rankingu największych emitentów Rosja zajęłaby trzecie miejsce, za Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami, które pozostają największymi historycznymi emitentami CO2.

Drugie miejsce w zestawieniu przyznano Arabii Saudyjskiej, której przypisuje się ok. 60 gigaton CO2 eksportowanych emisji. Uwzględniając to, kraj znalazłby się na piątym miejscu w globalnym rankingu największych emitentów.

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Ostatnie miejsce na podium zajęła Australia, odpowiedzialna za eksport ponad 25 gigaton emisji CO2 od 1850 roku. Kraj współprzewodniczył tegorocznej konferencji klimatycznej ONZ COP31 w Turcji, która – jako pierwsza od lat – zakończyła się brakiem porozumienia. Szacuje się, że mniej więcej 40 proc. australijskiej gospodarki eksportowej stanowią paliwa kopalne. Po uwzględnieniu emisji z eksportu paliw kopalnych Australia znalazłaby się w pierwszej dziesiątce globalnych emitentów.

Autorzy analizy zwrócili uwagę na to, że w takim ujęciu odpowiedzialności za emisje, państwa w dużej mierze uzależnione od importu energii – takie jak Japonia czy Niemcy – odpowiadają za znacznie mniejszą część emisji gazów cieplarnianych.

Wśród innych, znaczących eksporterów paliw kopalnych, odpowiedzialnych za emisje za granicą, wskazano też Wenezuelę, Iran, Norwegię, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Kanadę.

Kość niezgody: paliwa kopalne

Debata na temat paliw kopalnych i odpowiedzialności zanieczyszczających wydaje się szczególnie istotna w kontekście zakończenia szczytu COP31 w Antalyi, na którym brak porozumienia wynikał głównie z niezaakceptowania przez część krajów usunięcia wyrażenia dotyczącego paliw kopalnych z tekstu dokumentu końcowego.

Podczas szczytu COP28 w Dubaju trzy lata temu państwa uzgodniły „odejście od paliw kopalnych”, jednak od tego momentu nie udało się w żaden sposób rozwinąć czy zaostrzyć postanowień związanych z przeprowadzeniem transformacji. Co więcej, to właśnie petrokraje na początku tworzenia procesu COP wymusiły zasadę, zgodnie z którą osiągnięcie porozumienia wymaga zgody wszystkich stron. Negocjatorzy tegorocznej konferencji przyznali, że kraje eksportujące paliwa kopalne konsekwentnie blokowały wszelkie próby odniesienia się do ustaleń z Dubaju.