O wyróżnienie w finale rywalizowały również duński Aalborg, słowackie Koszyce i portugalskie Porto. W konkursie oceniano siedem obszarów: m.in. jakość powietrza i wody, gospodarkę odpadami, bioróżnorodność, ograniczanie hałasu oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do ich skutków.

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Bielsko-Biała wśród najlepszych w Europie

Jak podaje beskidzka24.pl, powołując się na tamtejszy magistrat, w blisko dwudziestoletniej historii konkursu jedynym polskim finalistą poza Bielskiem-Białą był Kraków. Miasto zostało docenione m.in. za likwidację prawie 10 tys. nieekologicznych pieców, tzw. kopciuchów, oraz za dobrą gospodarkę odpadami. W 2025 roku na składowiska trafiło jedynie 13 proc. odpadów komunalnych.

Prezydent miasta podkreślił, że głównym celem tych działań jest przede wszystkim poprawa warunków życia. Po ogłoszeniu wyników podziękował również mieszkańcom za ich aktywność i podejmowany wysiłek.

Hiszpańskie miasto nową Zieloną Stolicą Europy

Zdobywcą tytułu Zielonej Stolicy Europy 2028 jest hiszpańska Saragossa. Miasto leży w regionie Aragonii i znajduje się nieco w cieniu innych popularnych ośrodków, jak Barcelona czy Madryt. Well.pl informuje, że Saragossa została doceniona za konsekwentną politykę środowiskową, długofalowe planowanie oraz podejmowanie działań w odpowiedzi na coraz większe wyzwania klimatyczne. Jury zwróciło również uwagę na łączenie ambitnych celów ekologicznych z potrzebami mieszkańców i odpornością społeczną.

Miasto nie tylko rozwija zieloną infrastrukturę, lecz także dba o ochronę bioróżnorodności i o zrównoważone wykorzystanie przestrzeni. Wraz z tytułem Zielonej Stolicy Europy 2028 Saragossa otrzyma 600 tys. euro na kolejne działania służące ochronie środowiska i poprawie jakości życia. W tegorocznym konkursie o tytuł rywalizowało w sumie 27 miast.