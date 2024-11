Katastrofalne rekordy najwyraźniej nam powszednieją

Czytaj więcej Szczyt klimatyczny COP29: Arabia Saudyjska blokuje odejście od paliw kopalnych Ubiegłoroczny szczyt klimatyczny COP28 w Dubaju zakończył się globalnym wezwaniem do odchodzenia od paliw kopalnych. Jednak w tym roku, zamiast pogłębić zobowiązanie, kraje unikają nawet jego powtórzenia.

Doskonale opisał to Wopke Hoekstra, komisarz UE ds. polityki klimatycznej, który zdefiniował najważniejsze sprawy do załatwienia podczas COP29 w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. – Uzasadnione jest domaganie się od Europy przywództwa, również pod względem finansowym, ale do tanga potrzeba więcej niż 27 Europejczyków, inni też muszą się włączyć – dowodził. – Musimy też bardziej wzmocnić konsensus z COP28, który leżał u podstaw odejścia od paliw kopalnych, potrojenia energii odnawialnej i podwojenia efektywności energetycznej. I jeszcze dyskusja na temat rynków emisji CO2. W polityce klimatycznej UE właśnie system handlu emisjami ETS okazał się bardzo rozsądny z punktu widzenia biznesu – wymieniał.

Z wszystkich wymienionych elementów chyba tylko w tym ostatnim doszło do istotnej – zdaniem ekspertów – dyskusji. Koncepcja stworzenia jakiegoś rodzaju globalnego rynku emisji wydaje się być dosyć życzliwie przyjmowana, zarówno w kręgach polityków, jak i biznesu – ale od debaty do decyzji wiedzie długa droga i COP29 przełomu tu nie przyniósł. Na tym tle zdołali błysnąć Brytyjczycy, którzy do Baku przyjechali z ambitną propozycją dalszej redukcji krajowych emisji, co chyba najlepiej ilustruje jak bardzo w tym roku brakowało dobrych wieści.

W jakimś stopniu można też przyjąć, że na tegorocznym szczycie cieniem położyły się wybory prezydenckie w USA. Powrót Donalda Trumpa do Białego Domu to jasny sygnał, że mocarstwo ponownie zwróci się politycznie ku klimatycznemu negocjonizmowi, a polityką energetyczną znów będzie kierować interes największych spółek naftowych, które sowicie łożyły na kampanię wyborczą nowego starego prezydenta USA. Na tym tle nawet skandal z gospodarzem szczytu – azerskim wiceministrem energii Elnurem Soltanowem, który za kulisami przygotowań zajmował się negocjowaniem kolejnych kontraktów na kopaliny (identycznie zachował się gospodarz ubiegłorocznego szczytu klimatycznego w Emiratach, szybko przeszedł do porządku dziennego.

Obrazek pełen szarości

Doniesienia z Baku doskonale współgrają zatem zarówno z alarmami naukowców, jak i danymi dotyczącymi globalnych emisji. W 2024 roku – według Global Carbon Project – mają one sięgnąć 37,4 mld t, co oznacza wzrost o 0,8 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Gdy się do tego dołoży emisje wynikające z utraty zdolności do pochłaniania CO2 (np. w wyniku deforestacji) tegoroczny bilans dobije poziomu 41,6 mld t (rok wcześniej było to 40,6 mld ton).

O ironio, pomimo ubiegłorocznych deklaracji o odchodzeniu od kopalin i zwielokrotnieniu potencjału odnawialnych źródeł energii, zużycie tych pierwszych ponownie wzrosło. Pewnym pocieszeniem jest realny wzrost sektora OZE: projektów odnawialnych jest globalnie coraz więcej, dostępne moce pozwalają zwiekszyć produkcję, a cena wytwarzanej w OZE energii znacząco w ciągu ostatniej dekady spadła. Przemiany te są jednak najwyraźniej zbyt powolne w stosunku do rosnącego zapotrzebowania na elektryczność, ciepło czy mobilność. Międzynarodowa Agencja Energii prognozuje obecnie wzrost potencjału OZE o 2,7 razy w perspektywie 2030 r. – to niewiele mniej niż zadeklarowane w Emiratach trzykrotne zwiększenie dostępnych zielonych mocy.