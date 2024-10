Wodór potrzebuje jasnej wizji rozwoju

Przykładem jest Hydrogen Eagle, zakładający m.in. budowę elektrolizerów o mocy co najmniej 100 megawatów w pobliżu rafinerii w Gdańsku, który będzie współpracował ze źródłami OZE na Bałtyku. Jest to bardzo ciekawe z punktu widzenia stabilizacji produkcji energii elektrycznej, wykorzystania jej do produkcji wodoru i bezpośrednio wykorzystania go w rafinerii. Przy okazji chcemy wodoryzować porty Gdańsk i Gdynia oraz Trójmiasto. Powstała więc inicjatywa zlokalizowanej na północy Polski Bursztynowej Doliny Wodorowej.

Drugi przykład możliwych zastosowań przemysłowych wodoru mamy we Włocławku. Produkcja nawozów to bardzo duże wyzwanie. Prowadzimy analizy, czy produkować na miejscu wodór, czy importować niskoemisyjny amoniak.

Stworzyliśmy też projekt HySPARK w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Pozyskał on dofinansowanie ze środków europejskich na wodoryzację lotniska Chopina. Pojazdy na lotnisku, które wożą nasze bagaże, oraz autobusy i ciężarówki będą napędzane wodorem.

A jak pan ocenia rozwój technologii wodorowych w kraju? Czy powinniśmy aktualizować strategię wodorową Polski?

Dla przyspieszenia działań rekomendowałbym raczej jej rewizję. Czego potrzebujemy? Na poziomie europejskim mamy cele regulacyjne i te obligujące nas do wykorzystania wodoru odnawialnego. Są więc wymogi postawione nie tylko przed Orlenem, ale też przed całym przemysłem polskim i europejskim. Jednak potrzebne są programy wsparcia, które będą umożliwiały realizację tych wyzwań, czyli produkcję i wykorzystanie wodoru odnawialnego. Bez dotacji trudno będzie nam konkurować z innymi regionami Europy i świata, chociażby z USA, które mają lepsze warunki do produkcji wodoru. Powinniśmy się skoncentrować na bardzo szybkiej rewizji strategii oraz przygotować jej operacjonalizację. Wskazać, które firmy za co będą odpowiedzialne, i jak najszybciej uruchomić programy wsparcia. Bez jasnej wizji, gdzie w Polsce będziemy wykorzystywać wodór i które obszary będą objęte wsparciem, trudno będzie podejmować finalne decyzje inwestycyjne.