„Poprzednie badania wykazały korelację między wyższymi poziomami PFAS a bliskością oceanu” – powiedział Cousin. „Wyniki wskazywały, że te chemikalia są silnymi środkami powierzchniowo czynnymi, które koncentrują się na powierzchni wody. Pomaga to wyjaśnić, dlaczego przedostają się one z oceanu do powietrza i atmosfery. Myśleliśmy, że PFAS przedostaną się do oceanu i znikną. Ale tak się nie dzieje – zanim wrócą na ląd, to krążą. Zjawisko to może trwać przez naprawdę długi czas” – zaznaczył.

PFAS: „Wieczne chemikalia” szkodliwe dla człowieka

PFAS, czyli tzw. „wieczne chemikalia”, stosowane są od lat 50. XX wieku – przede wszystkim do wytwarzania powłok fluoropolimerowych i produktów odpornych na wysokie temperatury, tłuszcz oraz wodę. Związki te kumulować się mogą w glebie i wodach powierzchniowych, ale także w organizmach żywych. Mogą też przenikać do żywności czy wody pitnej.

„Wieczne chemikalia” znaleźć można między innymi w opakowaniach do przechowywania żywności, w farbach, klejach, izolacjach przewodów elektrycznych, detergentach czy nieprzywierających powłokach – na przykład na patelniach czy garnkach – a także w materiałach ognioodpornych i tkaninach wodoodpornych.

Substancje te nierzadko znajdują się jednak także w kosmetykach. Najczęściej spotykane są w produktach, takich jak lakiery do paznokci, kremy do golenia, podkłady, szminki czy tusze do rzęs. Zastosowanie PFAS w tych produktach sprawia, że są one wodoodporne i wydłuża się ich okres przydatności do użycia.

Choć PFAS są bardzo skuteczne, to wiele badań naukowych wykazało, że narażenie na niektóre z nich – a są ich tysiące – może mieć niezwykle zły wpływ na zdrowie ludzi oraz zwierząt. Wysokie stężenia niektórych „wiecznych chemikaliów” mogą zwiększać ryzyko różnych chorób. Związki te uszkadzają wątrobę oraz powodują choroby tarczycy.