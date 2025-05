Wielki przegrany tych wyborów. Ten temat w kampanii był „chłopcem do bicia”

Kwestia sprawiedliwej transformacji energetycznej była poruszana przez Magdalenę Biejat, Adriana Zandberga i Szymona Hołownię, którzy opowiadali się za odejściem od paliw kopalnych na rzecz energetyki jądrowej oraz odnawialnych źródeł energii.

Rafał Trzaskowski, choć poparł odchodzenie od paliw kopalnych, to podszedł do tematu bardzo zachowawczo. W marcu mówił, że „jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tego węgla będziemy potrzebować, choćby ze względów bezpieczeństwa”.

Najbardziej kontrowersyjnym tematem kampanii był Zielony Ład, czyli strategia unijna, której celem jest doprowadzenie do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Sławomir Mentzen stwierdził, że stanowi on „upadek europejskiego rolnictwa i przemysłu” i doprowadzi do utraty miejsc pracy oraz wzrostu kosztów energii, a jeśli Unia zdecyduje się na kontynuację strategii, to będzie to „samobójstwo gospodarcze i skrajna głupota, to jest świadectwo prawdziwego obłędu”.

Karol Nawrocki oświadczył, że unijna strategia „w sposób oczywisty jest zagrożeniem dla dobrobytu państwa polskiego i polskich obywateli” i obiecał, że doprowadzi do jej odrzucenia. – Nie dla ekoterroru, i nie dla Zielonego Ładu – mówił w lutym na spotkaniu z rolnikami. Rafał Trzaskowski w jednym z wywiadów przekonywał natomiast, że „Zielonego Ładu w poprzedniej formie już nie ma. Priorytety UE przesunęły się na konkurencyjność przemysłu z powodu wojny i kryzysów łańcuchów dostaw”.

Nawrocki o ETS: „Ekoszaleństwo”

Konserwatywni kandydaci w swoich wypowiedziach krytykowali też unijny system handlu prawami do emisji ETS - Nawrocki nazwał go „ekoszaleństwem” przynoszącym „zerowe zyski”, a Mentzen obiecał, że wyprowadzi z niego Polskę. W czasie debat, wywiadów oraz spotkań z wyborcami padało wiele stwierdzeń dotyczących klimatu, które mocno rozmijały się z prawdą, za to zabrakło rzetelnych deklaracji na temat działań, które trzeba wdrożyć, aby powstrzymać antropogeniczne zmiany klimatu oraz przystosować się do tych, które są nieuniknione.