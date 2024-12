Zbadano aktualne podejście Polaków do zmian klimatycznych. Widać istotną zmianę

Czytaj więcej Klimat i ludzie Większość Polaków uważa anomalie pogodowe za poważne zagrożenie. Czego się obawiamy? 77 proc. ankietowanych Polek i Polaków postrzega anomalie pogodowe – będące m.in. skutkiem zmian klimatu – jako poważne zagrożenie dla życia obecnych i przyszłych pokoleń. 78 proc. respondentów jest zaś zdania, że działań naprawczych powinien się podjąć każdy z nas – wynika z badania Autopay "Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2024".

Badanie wskazuje także, że 49 proc. Polaków uważa, iż produkcja żywności ma duży wpływ na zmianę klimatu. Okazuje się jednak, że – mimo tej świadomości – potrzeby planety wciąż nie są priorytetem podczas zakupów. Obecnie najważniejszym kryterium wyboru jest cena (62 proc.). Odnotowano tu istotną różnicę w odniesieniu do wyników z 2021 roku –wówczas kluczowym czynnikiem był bowiem skład produktu. Aktualnie gotowość zapłacenia więcej za produkty przyjazne środowisku deklaruje 34 proc. Polaków. To kolejny spadek – trzy lata temu wskaźnik ten wynosił 68 proc. W porównaniu do 2021 roku o połowę spadło także znaczenie kraju produkcji dla podejmowanej decyzji zakupowej, natomiast ponad dwukrotnie wzrosło wskazanie na „wygodę użytkownika”.

Choć Polacy – zgodnie z badaniem Flora Food Group – podejmują pewne działania na rzecz ochrony środowiska, to są one związane bardziej z koniecznością spełnienia obowiązujących przepisów, wygodą i korzyścią finansową, niż z potrzebą ograniczenia zmiany klimatu. Najczęściej wskazywane aktywności to: segregacja odpadów (81 proc.), używanie wielorazowych toreb (74 proc.), ograniczanie zużycia wody (62 proc.). Ograniczenie plastiku praktykuje zaś 58 proc. respondentów. Bardziej wymagające działania – między innymi korzystanie z odnawialnych źródeł energii (33 proc.), ograniczanie spożycia mięsa i produktów odzwierzęcych (29 proc.) czy wspieranie organizacji proekologicznych (24 proc.) – są podejmowane znacznie rzadziej.

