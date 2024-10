Autorzy raportu ostrzegają, że choć niektóre zmiany są niewielkie i zachodzą stopniowo, to ich kumulacja może wywołać efekt domina, a wówczas zapobieganie najgorszym scenariuszom może być potencjalnie niemożliwe.

Tymczasem obserwowane tendencje sugerują, że ludzkość zbliża się do progu kilku globalnych punktów krytycznych, takich jak zamieranie raf koralowych, co może zagrozić rybołówstwu i osłabić naturalną ochronę przed sztormami, co z kolei zagroziłoby setkom milionów ludzi mieszkających na wybrzeżu.

Innym punktem krytycznym jest obumieranie Puszczy Amazońskiej, która jest domem dla 10 proc. różnorodności biologicznej Ziemi i magazynuje od 250 do 300 miliardów ton węgla.

Wylesianie oraz pogłębiający się kryzys klimatyczny mocno wpływają na zdolności tego wyjątkowo cennego przyrodniczo lasu do magazynowania dwutlenku węgla, a dalsze pożary i obumieranie roślin mogą doprowadzić do tego, że zamiast wychwytywać dwutlenek węgla, puszcza uwolni magazynowane zapasy, co oznacza, że do atmosfery trafi nawet 75 miliardów ton węgla. Konsekwencje byłyby katastrofalne i wpłynęłyby na intensyfikację i częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz na globalne dostawy żywności, co byłoby odczuwalne również w Polsce.

Wśród niebezpiecznych punktów krytycznych, do których się zbliżamy, należy też wymienić zakłócenia w cyrkulacji wód oceanicznych, które mogą doprowadzić do zaniku wiru północnoatlantyckiego (na południe od Grenlandii) i w efekcie zmienić wzorce pogodowe w Europie i Ameryce Północnej, a także topnienie pokrywy lodowej na Grenlandii i w Antarktydzie Zachodniej, które może podnieść poziom morza o wiele metrów, zagrażając zatopieniem znacznych terenów.

Z kolei topnienie wiecznej zmarzliny oznaczałoby uwolnienie ogromnych emisji dwutlenku węgla i metanu, co przyczyniłoby się do przyspieszenie dalszych zmian klimatu.