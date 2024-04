Jak szacują naukowcy z Global Impact Lab, jeśli emisje gazów cieplarnianych nie zostaną radykalnie ograniczone, do 2100 roku rosnące temperatury spowodują o 6 milionów więcej zgonów rocznie, czyli więcej niż wszystkie obecne zgony spowodowane przez choroby zakaźne łącznie. W największym stopniu ucierpią kraje najbiedniejsze.

Naukowcy z Obserwatorium Podatkowego Unii Europejskiej opublikowali w ubiegłym roku raport, z którego wynika, że na świecie żyje ok. 2750 miliarderów, którzy płacą dość symboliczne podatki, sięgające maksymalnie 0,5 proc. ich majątku. Łącznie stanowi to ok. 44 miliardy dolarów rocznie. Gdyby wprowadzono minimalny podatek od majątku w wysokości 2 proc., kwota ta wzrosłaby o ok. 214 mld dolarów.

Warto zauważyć, że zgodnie z raportem opublikowanym w 2023 roku przez Sztokholmski Instytut Środowiska (SEI), najbogatszy 1 proc. ludzi generuje 16 proc. globalnych emisji w efekcie swojego wystawnego stylu życia. To tyle samo, co 66 proc. ludzi o najniższych dochodach.