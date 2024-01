Podczas gdy eksperci wielokrotnie wskazywali, że Ziemia „zmierza” do osiągnięcia wzrostu temperatury o 2,7 stopni Celsjusza, okazuje się, że przy założeniu, iż średnia globalna temperatura wzrośnie o dwa stopnie, aż 53% europejskich kurortów narciarskich narażonych może być na „bardzo wysokie ryzyko” wystąpienia niewystarczających opadów śniegu. Choć w niektórych kurortach zrekompensować niedobory opadów może sztuczne naśnieżanie, to badacze są zdania, że nie wszędzie to rozwiązanie będzie można zastosować.

Kurorty narciarskie w Europie zagrożone przez zmiany klimatu. Zacznie brakować śniegu?

Według badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Nature Climate Change”, które przeprowadzili eksperci z francuskiego instytutu INRAE oraz z Francuskiej Narodowej Służby Meteorologicznej, zmiany klimatu zagrażają przyszłości sportów zimowych w Europie.

Eksperci są zdania, że przy średnim wzroście temperatury o dwa stopnie Celsjusza w porównaniu do temperatur z okresu sprzed rewolucji przemysłowej, w 53 proc. ośrodków narciarskich może zabraknąć śniegu. Będzie to kłopotliwe nie tylko dla zawodowych sportowców i amatorów będących miłośnikami narciarstwa. Doprowadzi to także do poważnych problemów gospodarczych na naszym kontynencie – szacuje się bowiem, że europejski przemysł narciarski wart jest około 30 miliardów euro. Dla niektórych krajów, takich jak choćby Francja, to jedna z kluczowych gałęzi gospodarki.

Zaniepokojeni sytuacją naukowcy postanowili przyjrzeć się temu, na ile poważny będzie wpływ globalnego ocieplenia na funkcjonowanie ośrodków narciarskich. Eksperci starali się także ustalić, jakie działania mogłyby ewentualnie pomóc rozwiązać ten problem. Badanie przeprowadzono na danych związanych z 2234 ośrodkami sportów zimowych w Europie.

Jak podkreślili w raporcie z badania eksperci, zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym wpływającym na kurorty narciarskie na całym świecie. Jednocześnie zauważyli oni jednak, że nie wszystkie obszary górskie dotknięte są zmianami klimatu w tym samym stopniu – zależnie od szerokości geograficznej zachodzą one szybciej bądź wolniej oraz mają mniej lub bardziej negatywne skutki. Eksperci zaznaczyli między innymi, że „możliwości ograniczenia konsekwencji zmian klimatu poprzez produkcję śniegu również są bardzo zróżnicowane”. „Zmierzyliśmy wpływ zmian klimatycznych na ośrodki sportów zimowych na podstawie poziomu globalnego ocieplenia, korzystając z danych pochodzących z raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC)” – czytamy.