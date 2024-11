Dania wprowadzi podatek od emisji CO2 w rolnictwie. To pierwszy taki kraj na świecie

Dania: Podatek od emisji w rolnictwie. Na czym będzie polegał?

Zgodnie z założeniami porozumienia, na początku – od 2030 roku – rolnicy zapłacą 120 koron (ok. 70 zł) za tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla. W 2035 roku wysokość podatku wzrośnie natomiast do 300 koron (ok. 175 zł). W efekcie nacisków producentów żywności pierwotnie proponowaną wysokość podatku od CO2 zmniejszono o 60 proc. – początkowo proponowano bowiem stawkę za tonę CO2: 125 koron, 375 koron lub 750 koron. Dlaczego zmieniono zdanie? Oszacowano między innymi, że gdyby w życie wcielono wszedł ten wariant opłaty, cena wołowiny wzrosłaby o 10 proc., wieprzowiny – o 2 proc., zaś mleka – o 5 proc.

Wprowadzenie rozwiązania w 2030 roku ma doprowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla między 1,8 a 2,6 mln.

Dochody z podatku częściowo przeznaczone mają zostać na fundusz dotacji na innowacje i nowe technologie w rolnictwie. Podatek ma jednak także na celu odbudowę przyrody i bioróżnorodności.

Rolnictwo Danii odpowiada za znaczną część emisji dwutlenku węgla. Kraj jest ważnym eksporterem wieprzowiny, wołowiny oraz nabiału. Szacuje się, że – gdyby nie wprowadzone zmiany – w 2030 roku rolnictwo mogłoby odpowiadać za ponad 40 proc. obciążeń klimatycznych kraju. Ich redukcja jest konieczna, by osiągnąć cele wyznaczone przez UE. Co stanie się z pieniędzmi z podatku? W ciągu pierwszych dwóch lat wpływy z niego mają zostać wykorzystane na wsparcie zielonej transformacji rolnictwa. Później znów zostaną one ponownie oszacowane. Duński rząd przewiduje, że zainwestuje około 40 miliardów koron (5,36 mld euro) w działania takie jak zalesianie i tworzenie terenów podmokłych – ma to zbliżyć kraj do osiągnięcia celów klimatycznych.

Metan i rolnictwo. Niezwykle istotna redukcja emisji

Metan jest wyjątkowo silnym gazem cieplarnianym, który w ciągu pierwszych 20 lat obecności w atmosferze oddziałuje na klimat ponad 80 razy bardziej niż dwutlenek węgla. I choć w atmosferze metanu jest znacznie mniej, niż CO2, to eksperci zwracają uwagę, że znaczne ograniczenie jego emisji bardzo pomogłoby spowolnić proces globalnego ocieplenia. Połowa metanu w atmosferze trafiła do niej wskutek działalności człowieka. Chodzi przede wszystkim o emisje związane z hodowlą bydła oraz z produkcją paliw kopalnych.