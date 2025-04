Wśród najgorzej ocenionych w raporcie firm znalazły się ExxonMobil oraz ConocoPhillips. Szczególnie słabo wypadły też państwowe spółki naftowe z Meksyku (Pemex), Algierii (Sonatrach) oraz Kuwejtu (KPC).

Najlepiej wypadły tu firmy z Europy, które zajmują aż 7 miejsc w pierwszej dziesiątce rankingu pod względem spójności z celami porozumienia paryskiego. Jedynymi, którzy nie planują zwiększać produkcji, są spółki Repsol oraz Harbour Energy, które otrzymały w raporcie kolejno pierwsze i drugie miejsce.

Gospodarka USA wywoła na świecie efekt domina

Autorzy analizy zauważyli jednak spadek ambicji również wśród nich. W 2024 r. bp uzyskało najwyższą ocenę w zeszłorocznej analizie z niską oceną „D”. Obecnie ich ocena to „F”, co stanowi efekt odejścia od celu redukcji produkcji. Gorsze wyniki w stosunku do roku ubiegłego odnotowały również Shell, TotalEnergies, Equinor i Eni, które ogłosiły plany zwiększenia produkcji.

Zwiększenie produkcji ropy naftowej i gazu o ok. 27 proc. do 2030 r. zapowiada np. włoska firma Eni, która w ciągu najbliższych lat ma też podjąć decyzję w sprawie inwestycji w pole gazowe Verus w Australii. Zdaniem analityków Carbon Tracker pole to mogłoby emitować ponad gigatonę CO2. W raporcie zauważono jednak, że „mimo pewnych przeciwności politycznych i rynkowych, zaangażowanie inwestorów w ryzyko klimatyczne pozostaje silne, szczególnie w Europie”. W marcu firma inwestycyjna Sarasin and Partners sprzedała udziały w koncernie Equinor i zrezygnowała z roli współlidera zaangażowania inwestorów CA100+ w norweską firmę, krytykując jej dążenie do „krótkoterminowych zysków ponad długoterminową zrównoważoną kreację kapitału”.

Jak podkreśla główny autor raportu Richard Collett-White, analityk ds. wydobycia ropy naftowej i gazu w Carbon Tracker, amerykańskie firmy zawsze miały niższe ambicje klimatyczne niż europejscy producenci.

– Należy pamiętać, że rynki ropy naftowej i gazu są globalne, więc to, co dzieje się w tak dużej gospodarce jak USA, wywoła efekt domina na całym świecie. Powrót Trumpa do Białego Domu jest tutaj z pewnością istotnym czynnikiem, ale musimy wziąć pod uwagę również sytuację polityczną w Europie, wynikającą w pewnym stopniu ze skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę i stworzonego przez nią środowiska inflacyjnego. Rządy zareagowały podniesieniem stóp procentowych, co uderzyło w sektor czystej energii, w szczególności na przykład w morską energetykę wiatrową – mówi ekspert, podkreślając jednocześnie, że to nie czysta energia stanowi wyzwanie inwestycyjne w trudnych czasach.