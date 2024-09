Zrównoważona transformacja, ESG i wyzwania klimatyczne

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) to jeden z najważniejszych modeli, które mogą pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi. Zaplanowany w programie panel o GOZ będzie poświęcony możliwości wdrażania strategii zmniejszania, ponownego użycia i recyklingu surowców w różnych sektorach. Z kolei dekarbonizacja transportu, będąca jednym z największych wyzwań współczesnych gospodarek, wymaga inwestycji w nowe technologie i paliwa oraz dostosowania infrastruktury – rozmów na ten temat również nie zabraknie na nadchodzącej konferencji.

„Climate Talks”

Jedną z nowości tegorocznej edycji PRECOP będą „Climate Talks”. To seria debat, które skupią się na różnych aspektach walki ze zmianami klimatycznymi, takich jak alternatywne systemy gospodarcze, wpływ konfliktów zbrojnych na środowisko, a także rola technologii kosmicznych w przeciwdziałaniu katastrofie klimatycznej.

Ciekawym zagadnieniem będzie również panel poświęcony negocjacjom klimatycznym – eksperci przeanalizują mechanizmy, które mogą usprawnić globalne rozmowy w ramach COP.

Głos biznesu w dyskusjach o planecie

Kolejnym istotnym tematem będzie rosnąca rola strategii ESG (Environmental, Social and Governance – środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny) w biznesie. Coraz szersze grono firm jest zobowiązane do raportowania działań na rzecz ochrony środowiska, co stanowi jedno z największych wyzwań dla przedsiębiorstw. Panel „ESG: strategia, praktyka, raportowanie” przedstawi wyzwania związane z wdrażaniem strategii ESG, a także narzędzia, które mogą wspierać biznes w realizacji tych zadań.

PRECOP to nie tylko dyskusje na najwyższym poziomie, ale także platforma do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy. Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko wysłuchać ekspertów, ale także aktywnie uczestniczyć w warsztatach i debatach, które mają na celu poszukiwanie konkretnych rozwiązań klimatycznych. To wydarzenie stwarza przestrzeń do współpracy międzysektorowej, która jest kluczowa w walce o przyszłość naszej planety.

Organizatorami PRECOP 29 są United Nations Global Compact Network Poland oraz Grupa PTWP. „Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym wydarzenia.