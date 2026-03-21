Jak wskazują badacze, spadki w populacji ptaków korelowały z miejscami o intensywnej działalności rolniczej oraz – choć w mniejszym stopniu – z miejscami, gdzie temperatura wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat. Naukowcy zauważyli również, że tempo spadku liczby ptaków przyspiesza z czasem. „Na przykład trasa o długości 40 km, która początkowo traciła około 10 ptaków rocznie, pod koniec 34-letniego okresu traciła już około 19 ptaków rocznie” – zauważa François Leroy, badacz makroekologii na Uniwersytecie Stanowym Ohio i główny autor badania.

Kiedy zespół badał i wizualizował, gdzie ptaki znikają najszybciej, okazało się, że są to Kalifornia, Środkowy Zachód i Stany Środkowoatlantyckie. „Byliśmy tymi wynikami całkiem zaskoczeni” – przyznaje dr Leroy. Zespół badaczy postanowił przeprowadzić dodatkowe analizy, wykorzystując modelowanie statystyczne w poszukiwaniu powiązań. Spośród 20 wskaźników badano m.in. stosowanie nawozów, pestycydów i powierzchnię gruntów uprawnych. „Odkryliśmy, że każdy wskaźnik intensywności rolnictwa był zawsze najlepszym predyktorem przyspieszenia spadku” – wskazuje ekspert.

Zarówno autorzy badania, jak i inni naukowcy, podkreślają jednak, że potrzebne są dalsze prace, by określić rzeczywiste przyczyny strat. „Musimy być tu bardzo ostrożni” – mówi Marta Jarzyna, jedna z autorek i profesor na Uniwersytecie Stanowym Ohio, specjalizująca się w makroekologii. „Trudno jest naprawdę ustalić mechanizm zmian w tak dużym, kontynentalnym badaniu korelacyjnym, jak nasze” – zaznacza.

Czytaj więcej Zwierzęta Niespotykane zachowanie ptaków w Polsce. Skąd się bierze? Choć zwykle dzikie gęsi zobaczyć można było w Polsce na niebie w okresie przedwiośnia, to ostatnio – w miesiącach zimowych – też można zaobserwować...

Zagadka znikających ptaków w USA

Naukowcy podkreślają, że ich badanie to kolejny jasny dowód na to, że ptaki – jedna z najlepiej badanych grup zwierząt na Ziemi, będąca również wskaźnikiem stanu innych gatunków – mają się coraz gorzej. „Bez względu na konkretne czynniki przyspieszające straty, ich tempo jest zrozumiałe w kontekście społeczeństwa skupionego na wzroście gospodarczym, który często odbywa się kosztem świata przyrody” – mówi w rozmowie z dziennikiem „The New York Times” Peter P. Marra, ornitolog i dziekan na Uniwersytecie Georgetown, specjalizujący się w populacjach ptaków. „Amerykański sen zamienia się w amerykański koszmar, gdy zaczynamy patrzeć na to, co robimy z bioróżnorodnością i systemami, od których jako ludzie jesteśmy zależni” – dodaje.

Ptaki należą do najlepiej monitorowanych grup zwierząt na świecie i stanowią ważny wskaźnik kondycji ekosystemów – wyniki badania wpisują się więc w szerszy obraz pogarszającego się stanu bioróżnorodności.