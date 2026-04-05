Amerykański „Newsweek” informuje o nowych ustaleniach naukowców dotyczących objawów bólu u psów. Wiele z nich jest nieoczywistych. Mogą jednak być pierwszym sygnałem świadczącym o pogorszeniu stanu zdrowia czworonoga.

Reklama Reklama

Jak zwierzęta komunikują objawy bólowe? Właściciele nie zawsze potrafią je rozpoznać

Wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii opublikowano w czasopiśmie naukowym „Plos One”. Aby zbadać umiejętności rozpoznawania sygnałów bólowych u psów, poproszono 530 właścicieli psów i 117 osób nieposiadających zwierząt o wypełnienie kwestionariusza. Uczestnicy mieli ocenić prawdopodobieństwo odczuwania bólu dla siedemnastu zachowań psów.

Objawy takie jak „zmiana osobowości”, „niepewne podnoszenie łapy”, „zmienny nastrój” i „mniejsza chęć do zabawy” zostały ocenione na wyższym poziomie prawdopodobieństwa odczucia bólu niż „wąchanie powietrza”, „lizanie nosa” czy „ziewanie”. Natomiast „odwracanie głowy lub ciała” oraz „zastyganie w bezruchu” były oceniane wyżej w skali prawdopodobieństwa bólu przez osoby nieposiadające psów niż przez właścicieli czworonogów.

Opisane objawy w dwóch przypadkach dotyczyły zachowań psów cierpiących na bolesną dolegliwość i jednego psa bez takiej dolegliwości. W pierwszym przypadku stan bólowy wiązał się z jawnymi oznakami bólu związanymi z poruszaniem się, natomiast drugi stan bólowy objawiał się subtelnymi oznakami, takimi jak chodzenie „krok w krok” za członkami rodziny oraz niepokój w nocy.

Stwierdzono, że uczestnicy oceniali prawdopodobieństwo wystąpienia bólu znacznie trafniej w przypadku opisującym typowe oznaki bólu u psa związane z poruszaniem się. Oceny właścicieli psów w tym przypadku były nieco bardziej trafne niż oceny osób nieposiadających psów.

Naukowcy ostrzegają przed 17 oznakami bólu u psów. Na co zwrócić uwagę?

Do 17 sygnałów ostrzegawczych zidentyfikowanych w badaniu należą: