Obserwowane na atlantyckich wybrzeżach Europy Zachodniej zjawisko naukowcy określają jako „wreck”, czyli masowe wymieranie ptaków związane z ekstremalnymi warunkami środowiskowymi.

Martwe ptaki na plażach Europy

Eksperci zaznaczają, że sytuacja jest najpoważniejsza od ponad dekady. W 2014 roku na wybrzeżach znaleziono aż 54 tys. osłabionych ptaków, z czego ponad połowę – od 30 do 34 tysięcy – stanowiły właśnie maskonury.

Zdaniem badaczy dane mogą nie oddawać skali problemu – maskonury zimują bowiem daleko na północnym Atlantyku, co oznacza, że wiele z ptaków ginie na morzu, nie docierając na ląd.

Naukowcy zaznaczają, że tegoroczna fala śnięć ptaków jest bezpośrednią konsekwencją serii silnych sztormów, które wystąpiły późną jesienią i zimą. To właśnie ekstremalne warunki pogodowe doprowadziły do wyczerpania i śmierci wielu ptaków.

Organizacja RSPB (ang. Royal Society for the Protection of Birds – Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) zauważa, że maskonury mierzą się z problemami od lat. Jak wyjaśniają eksperci, populacje tych ptaków zostały osłabione już między innymi przez ptasią grypę oraz spadek dostępności ich ulubionego pokarmu – dobijaków. W efekcie znacząco zmniejszyła się skuteczność lęgów w koloniach zlokalizowanych na wyspach i wzdłuż wybrzeży.

Problemy dotykają nie tylko maskonurów. Inne ptaki morskie – takie jak głuptaki, fulmary czy mewy trójpalczaste – również mierzą się z rosnącym zagrożeniem, w tym między innymi poważnym zanieczyszczeniem mórz. To dodatkowy czynnik pogarszający ich kondycję i zdolność przetrwania.

Maskonury zagrożone. Badacze apelują o podjęcie działań

Naukowcy oraz organizacje ekologiczne domagają się podjęcia pilnych działań na rzecz ochrony ptaków oraz ich siedlisk. Zaznaczają, że bez zdecydowanych kroków przyszłość maskonurów – ale i innych ptaków morskich – może być poważnie zagrożona.

Jednocześnie eksperci zauważają, że szkodliwy dla ptaków wzrost częstotliwości i siły zimowych sztormów jest bezpośrednim skutkiem kryzysu klimatycznego. Zjawisko to zagraża jednak nie tylko zwierzętom, ale i ludziom, choćby przez powodzie.

Ptaki należą do najlepiej monitorowanych grup zwierząt na świecie i stanowią ważny wskaźnik kondycji ekosystemów – wyniki badania wpisują się więc w szerszy obraz pogarszającego się stanu bioróżnorodności.