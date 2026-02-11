Aktualizacja: 11.02.2026 18:25 Publikacja: 11.02.2026 05:00
Eksperci przebadali 770 dorosłych niedźwiedzi polarnych z archipelagu Svalbard, należącego do Norwegii.
Foto: Adobe Stock
Mimo że topnienie arktycznego lodu morskiego od lat zagraża niedźwiedziom polarnym, zamieszkująca norweską Arktykę populacja tych zwierząt wydaje się sobie nieźle z tym radzić. Wyniki najnowszych badań wskazują, że mimo gwałtownych zmian klimatu żyjące na tym obszarze osobniki wykazują wyjątkową zdolność adaptacji do nowych warunków środowiskowych – na przestrzeni lat stały się one zdrowsze, a także zwiększyły masę.
Wpływ zmian klimatu na kondycję i liczebność niedźwiedzi polarnych od lat znajduje się w centrum zainteresowania naukowców. Badania prowadzone m.in. w rejonie Zatoki Baffina, między Grenlandią a kanadyjską wyspą Baffina, a także w Zatoce Hudsona w północno-wschodniej Kanadzie, jednoznacznie wskazują na spadek masy ciała tych zwierząt oraz zmniejszenie liczby urodzeń. Eksperci bezpośrednio łączą to z zanikiem lodu morskiego, który ogranicza niedźwiedziom dostęp do ich podstawowego źródła pożywienia – fok. Jest jednak populacja niedźwiedzi polarnych, która wyróżnia się na tym tle – chodzi o zwierzęta zamieszkujące norweską Arktykę.
Jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Scientific Reports”, niedźwiedzie z rejonu Morza Barentsa, znajdującego się u północnych wybrzeży Norwegii i Rosji, stały się – mimo że tempo topnienia lodu w tym regionie należy do najszybszych w całej Arktyce – grubsze i zdrowsze. Tymczasem eksperci zwracają uwagę, że w niektórych częściach tego obszaru temperatura wzrastała nawet o 2 stopnie Celsjusza na przestrzeni dekady. Jednocześnie region ten tracił siedliska lodowe ponad dwukrotnie szybciej niż inne obszary zamieszkiwane przez niedźwiedzie polarne.
W ramach badania naukowcy przeanalizowali dane z 27 lat (1992–2019). Uwzględnili oni 1 188 pomiarów ciała 770 dorosłych niedźwiedzi polarnych z archipelagu Svalbard, należącego do Norwegii, a następnie zestawili je z liczbą dni w roku, w których w regionie nie występowała pokrywa lodu morskiego. Z badania wynika, że w tym czasie liczba dni, w których niedźwiedzie nie miały dostępu do lodu, wzrosła o około 100. Początkowo – w latach 1995–2000 – odnotowano spadek kondycji fizycznej zwierząt. Jednak w kolejnych dwóch dekadach trend ten się odwrócił – niedźwiedzie stały się bardziej otłuszczone i sprawniejsze fizycznie. Mimo dalszego zanikania lodu.
Zdaniem autorów badania najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tego zjawiska jest zdolność niedźwiedzi do adaptacji. Jak podkreśla główny autor badania, Jon Aars – genetyk i ekspert w Norweskim Instytucie Polarnym – „zwierzęta te potrafiły zrekompensować sobie ograniczony dostęp do lodu morskiego poprzez korzystanie z alternatywnych źródeł pożywienia”. „Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że niedźwiedzie polarne na Svalbardzie były jak dotąd w stanie zrekompensować sobie ograniczony dostęp do lodu morskiego, wykorzystując alternatywne możliwości żerowania” – mówi Aars w rozmowie z CNN. Jak dodaje, w tym regionie niedźwiedzie mają dostęp m.in. do reniferów i jaj ptaków na lądzie czy padliny morsów.
Obserwacje pokazały także, że coraz większa liczba niedźwiedzi polarnych spędza okres letni na lądzie. W zachodniej części Svalbardu badacze odnotowali przypadki ataków niedźwiedzi na ptasie gniazda, natomiast dane z jego wschodniej części wskazywały, że więcej dorosłych samic przebywało w pobliżu kolonii lęgowych ptaków.
Choć wyniki badań dają naukowcom wiele nadziei, Aars zaznacza, że dobra kondycja fizyczna niedźwiedzi nie oznacza, iż topnienie lodu nie wpływa negatywnie na te zwierzęta. „Dobra kondycja ciała nie oznacza, że utrata lodu morskiego nie ma na nie wpływu. Sugeruje to raczej, że niedźwiedzie ze Svalbardu były jak dotąd w stanie zbuforować część kosztów energetycznych związanych z ograniczeniem lodu” – mówi badacz. Dodaje również, że zdolność ta może zależeć od lokalnych warunków, które nie występują w innych częściach Arktyki, i może nie utrzymać się w przyszłości, jeśli tempo zaniku lodu wzrośnie.
Autorzy badania zaznaczają, że ich analiza dotyczyła wyłącznie jednego aspektu zdrowia populacji – kondycji ciała – i nie obejmowała innych wskaźników, takich jak liczebność populacji, przeżywalność młodych czy tempo reprodukcji. „Dobra kondycja ciała niekoniecznie przekłada się na stabilną reprodukcję, przeżywalność młodych czy długoterminową trwałość populacji” – wyjaśnia Aars, dodając, że inne procesy demograficzne mogły ulec negatywnym zmianom wskutek zaniku lodu morskiego, nawet jeśli masa ciała zwierząt pozostaje na względnie stałym poziomie.
Co istotne, badanie nie pozwala również przewidzieć, jak długo niedźwiedzie będą w stanie kompensować skutki dalszych zmian klimatycznych.
Do wyników badań odniósł się między innymi John Whiteman, biolog zajmujący się zwierzętami, główny naukowiec w organizacji Polar Bears International oraz profesor biologii na Old Dominion University w stanie Wirginia, który nie brał udziału w badaniu. „Te wyniki są pozytywne w krótkim okresie: kondycja ciała niedźwiedzi ze Svalbardu wykazywała niewielkie ogólne zmiany w latach 1995–2019, mimo znacznej utraty lodu morskiego” – podkreśla. Jednocześnie dodaje, że „kondycja ciała to tylko jeden element układanki, a pełne zrozumienie przyczyn tego trendu wymaga dalszego monitorowania i gromadzenia długoterminowych danych”. „Ogólny obraz dla ochrony gatunku pozostaje jasny – niedźwiedzie polarne potrzebują lodu morskiego, który znika w wyniku zmian klimatycznych. Jednak to badanie pokazuje, jak zróżnicowany był dotychczas wpływ utraty lodu na niedźwiedzie w różnych regionach” – mówi Whiteman.
