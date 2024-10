Kolonia szerszeni Vespa velutina mieszkała 20 metrów nad ziemią. Gniazdo zostało usunięte przez specjalistów – dokonano tego w nocy, gdyż wtedy do gniazda zlatują się osobniki. Przy pomocy specjalnych rurek zaaplikowano środek eliminujący owady. Jak zaznaczają badacze, gniazdo miało około 80 centymetrów wielkości. Znajdować się w nim mogło nawet dwa tysiące owadów, w tym 500 królowych. Co istotne, każdy osobnik może złożyć po wiosennym kryciu do 15 tys. jaj.

„Zakładamy, że osobniki te pochodziły z Węgier, gdzie potwierdzono ich obecność 19 sierpnia 2023 r. we wsi Kimle w powiecie Győr-Moson-Sopron. To 57 km w linii prostej od Palárikova" - podkreślają naukowcy.

Peter Fedor – entomolog z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, cytowany przez portal noviny.sk – podkreślił, że osobniki nie były jeszcze dorosłe. „Zwykle wylatują w listopadzie lub grudniu, w zależności od pogody. To był optymalny moment na ich utylizację” - ocenił. „Nie będziemy eliminować populacji w ciągu najbliższych kilku lat, przyzwyczaimy się do obecności tego szerszenia tutaj i będziemy jedynie udoskonalać metody, które pozwolą nam złagodzić skutki” - dodał ekspert.

Czytaj więcej Planeta Pszczoły mają trudności z zapylaniem. Powodem zanieczyszczone powietrze Ozon sprawia, że zmienia się zapach wydzielany przez kwiaty oraz zasięg, na jaki się on rozchodzi. Badacze są tym zaniepokojeni – prowadzi to bowiem do tego, że owady zapylające są w stanie wywęszyć kwiaty jedynie z dość bliskiej odległości.

Vespa velutina – szerszeń azjatycki pojawił się w Europie

Vespa velutina to inwazyjny gatunek błonkówki z rodziny osowatych. Występuje on naturalnie w Chinach, północnych Indiach i Azji Południowo-Wschodniej. Na początku I dekady XXI wieku wprowadzono go do Korei Południowej, gdzie niezwykle szybko zaczął się rozprzestrzeniać. W 2005 podgatunek V. v. nigrithorax po raz pierwszy wykryto we Francji, w departamencie Lot i Garonna. Przypuszcza się, że dotarł on do tego kraju przed 2004 rokiem z południowych Chin wraz z transportem ceramiki do portu w Bordeaux. Od tego czasu owad ten rozprzestrzenia się w Europie Zachodniej.