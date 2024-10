Nowi mieszkańcy wrocławskiego zoo. Maciej Kulczyński PAP

Nowo narodzone tygrysy to trzy samce i jedna samica. Jak zauważono, ze względu na to, że w europejskich ogrodach zoologicznych przeważają samice, narodziny trzech samców mogą pomóc w zrównoważeniu ich populacji.

Tygrysy sumatrzańskie – krytycznie zagrożony podgatunek

Tygrys sumatrzański to podgatunek tygrysa azjatyckiego, drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych (Felidae), najmniejszy ze współcześnie żyjących tygrysów i jedyny pozostały przy życiu z grupy tygrysów Archipelagu Sundajskiego.

Liczebność populacji pod koniec lat 90. XX wieku oszacowano na 400–500 osobników, natomiast szacunki z 2007 wskazują na 441–679 osobników, przy czym jedynie populacje z Gunung Leuser i Bukit Tigapulu przekraczają 50 osobników zdolnych do rozrodu. To zdecydowanie poniżej bezpiecznego poziomu gwarantującego stabilność populacji. Obecnie w naturze żyć ma ich 400. W ogrodach zoologicznych znajduje się ok. 200 tygrysów sumatrzańskich, z czego 65 w Indonezji.