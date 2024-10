Czytaj więcej Planeta Pszczoły mają trudności z zapylaniem. Powodem zanieczyszczone powietrze Ozon sprawia, że zmienia się zapach wydzielany przez kwiaty oraz zasięg, na jaki się on rozchodzi. Badacze są tym zaniepokojeni – prowadzi to bowiem do tego, że owady zapylające są w stanie wywęszyć kwiaty jedynie z dość bliskiej odległości.

Czy pszczoły mogą doświadczać stanów podobnych do odczuwania emocji?

Jak zaznaczają badacze, jednym z ich wniosków jest to, że stres może wpłynąć na to, jak pszczoły zapylają rośliny. Kiedy są mniej skłonne do odwiedzania kwiatów oferujących wyższe nagrody, ma to wpływ na efektywność ich zapylania oraz dostępność wysokiej jakości nektaru – zauważają naukowcy.

„Nasze badanie pokazuje, że pszczoły są bardziej pesymistyczne będąc w stresie, gdyż ich zachowanie sugeruje, że nie oczekują że spotka je coś dobrego. Ich zachowanie wskazuje na to, że w stresie przestają spodziewać się, że trafi im się wysoka nagroda i wykazują cechy podobne do pesymistycznych ludzi” – mówi cytowany przez portal birmingham.ac.uk dr Vivek Nityananda z Newcastle University. „To ważne badania, które pokazują, że stres może wpływać na sposób, w jaki pszczoły zapylają rośliny, a także na ich zdolność do uzyskania dostępu do wysokiej jakości nektaru" – dodał.

Naukowcy podkreślają, ze badanie dowodzi, iż owady mogą doświadczać stanów podobnych do odczuwania emocji. „Podobnie jak inne zwierzęta – w tym także ludzie – pszczoły mogą doświadczać stanów podobnych do emocji, kiedy są zestresowane. Skłaniają się wówczas ku pesymizmowi. Kiedy stają w obliczu niejednoznaczności, zestresowane pszczoły są bardziej skłonne oczekiwać negatywnych wyników” - zaznacza dr Olga Procenko.

Badacze są nieco zaniepokojeni swoimi odkryciami. Jeśli stres może zmieniać sposób, w jaki pszczoły poszukują pokarmu, może mieć to konsekwencje dla całych ekosystemów – zauważają. Owady te mają bowiem kluczową rolę w zapylaniu roślin.

Naukowcy chcą kontynuować swoje badania, by sprawdzić, jakie mechanizmy neurobiologiczne stoją za takimi, a neizachowaniami pszczół.