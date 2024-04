Czytaj więcej Zwierzęta W Kampinoskim Parku Narodowym odkryto nowe gatunki nietoperzy Nietoperze w Kampinoskim Parku Narodowym, mimo zagrożeń, z którymi się mierzą, radzą sobie całkiem dobrze. Dowodem na to są badania, które wykazały, że na terenie parku bytuje aż 19 gatunków tych zwierząt. Trzy z nich wcześniej nie były notowane w tym regionie.

Poza tym okresem władze lokalne mogą wystąpić z wnioskami do regionalnych dyrekcji ochrony środowiska o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk gawrona będących miejscem rozrodu i/lub odpoczynku, lub na płoszenie ptaków i usuwanie gniazd. Według danych OTOP z 2023 roku, w latach 2020-2022 regionalne dyrekcje ochrony środowiska w całej Polsce wydały aż 348 decyzji zezwalających na odstępstwo od ustawowych zakazów dotyczących ochrony gawronów.

Takie działania mają fatalny wpływ na populację gawronów, których liczebność w ciągu ostatnich 15 lat spadła o ponad połowę – i nadal spada o ok. 5 proc. rocznie. Gawron trafił na Czerwoną listę ptaków Polski, otrzymując status VU, czyli „narażony na wyginięcie”. Lokalne władze nadal jednak występują przeciwko tym ptakom, a regionalne dyrekcje ochrony środowiska chętnie wydają decyzje zezwalające na płoszenie gawronów oraz niszczenie ich gniazd i siedlisk.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ostrzega, że takie praktyki są szkodliwe nie tylko dla gawronów, ale również inne gatunki ptaków. Płoszenie gawronów najczęściej odbywa się przy wykorzystaniu dwóch metod: płoszeniu za pomocą armatek hukowych bądź emiterów dźwięków oraz metodą sokolniczą, polegającą na wypuszczaniu wyszkolonego ptaka szponiastego. Naraża to wszystkie lokalne gatunki ptaków na ogromny stres, co może skutkować porzucaniem lęgów, niemożnością dokarmiania wysiadujących ptaków bądź piskląt, co w rezultacie prowadzi do ich śmierci. Płoszenie za pomocą armatek hukowych ma dodatkowo wpływ również na inne zwierzęta, również domowe, oraz okolicznych mieszkańców.

Według OTOP, każda decyzja w tej kwestii powinna być rozpatrywana indywidualnie oraz poprzedzona wizją lokalną a także analizą ogólnych przesłanek. Konieczna jest również zmiana postrzegania w społeczeństwie gawrona, który jest bardzo inteligentnym i społecznym gatunkiem. Organizacja podkreśla też, że możliwe jest wprowadzenie rozwiązań, które jednocześnie ochronią ptaki oraz zminimalizują uciążliwe następstwa sąsiadowania z gawronami, np. czasowe zadaszenia infrastruktury parkowej, wyłączanie dostępności niektórych miejsc na czas lęgów gawronów.