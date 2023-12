Raport: co czwarty gatunek ryb słodkowodnych zagrożony wyginięciem. Fatalne dane

Jak wynika z najnowszego raportu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) ok. 44 016 gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Stanowi to mniej więcej jedną trzecią gatunków umieszczonych na Czerwonej Liście IUCN. Według Yale Environment 260, co najmniej 7000 gatunków jest zagrożonych z uwagi na pogłębiający się kryzys klimatyczny.

Aktualizacje Czerwonej Listy wykazały również, że wyginięcie grozi co czwartemu gatunkowi ryb słodkowodnych. Oceniono, że 57 proc. gatunków ryb słodkowodnych zagrożonych wyginięciem najbardziej cierpi z powodu zanieczyszczenia wody, 45 proc. jest dotkniętych skutkami stawiania tam i poborem wody, 33 proc. zagrażają gatunki inwazyjne oraz szkody spowodowane chorobami. Co czwartemu gatunkowi zagraża przełowienie, a 17 proc. cierpi z powodu konsekwencji związanych z kryzysem klimatycznych, takich jak podnoszenie się poziomu mórz.

Co czwarty gatunek ryb słodkowodny zagrożony wyginięciem

Niepokojąco wygląda sytuacja łososia atlantyckiego, gatunku żyjącego zarówno w wodach słonych, jak i słodkich. W latach 2006-2020 jego populacja spadła o prawie jedną czwartą. Łososiowi zagraża głównie utrata siedlisk, coraz wyższe temperatury, a także rozprzestrzenianie się inwazyjnego gatunku łososia różowego w północnej Europie.

Za wymarły uznano już rzadki gatunek płaszczki jawajskiej (Urolophus javanicus), która została ogłoszona pierwszym gatunkiem morskiej ryby, która wyginęła w wyniku działalności człowieka. Informację przekazał międzynarodowy zespół naukowców kierowany przez Uniwersytet Karola Darwina (CDU), który przeprowadził szczegółowe modelowanie z wykorzystaniem wszystkich dostępnych informacji na temat gatunku. Zdaniem naukowców do wyginięcia gatunku w największej mierze przyczyniły się intensywne i nieuregulowane połowy, a także silne uprzemysłowienie głównych miejsc występowania gatunku, czyli północnego wybrzeża Jawy.