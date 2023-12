Autorzy badania podkreślają, że tragedii tych można uniknąć poprzez zastąpienie ropy, gazu i węgla odnawialnymi źródłami energii. Zauważają również, że odchodzenie od paliw kopalnych może mieć większy wpływ na przypisywaną śmiertelność, niż szacowano wcześniej.

Paliwa kopalne: jakie mają skutki dla zdrowia?

W badaniu wykorzystano nowy model do oszacowania wszystkich przyczyn i zgonów związanych z konkretną przyczyną w wyniku zanieczyszczenia powietrza paliwami kopalnymi oraz do oceny potencjalnych korzyści zdrowotnych wynikających z wdrożenia polityki zastępującej paliwa kopalne czystymi źródłami energii. Nadmierną liczbę zgonów, czyli przekraczającą liczbę oczekiwaną w danym okresie, obliczono w oparciu o badania Global Burden of Disease 2019, dane satelitarne NASA dotyczące drobnych cząstek stałych i populacji, a także skład chemiczny atmosfery, aerozoli i modelowania ryzyka względnego na rok 2019 w czterech scenariuszach.

W pierwszym scenariuszu założono wycofywanie wszystkich źródeł emisji związanych z paliwami kopalnymi. W drugim założono redukcję użycia paliw kopalnych o 25 proc., a w trzecim o połowę. Czwarty scenariusz uwzględnia usunięcie wszystkich antropogenicznych źródeł zanieczyszczenia powietrza, pozostawiając jedynie źródła naturalne, takie jak pył pustynny i naturalne pożary.

Autorzy badania ustalili, że odejście od paliw kopalnych mogłoby zmniejszyć liczbę zgonów w Azji Południowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej o niemal 4 mln rocznie. W bogatszych krajach, które w dużej mierze opierają się na paliwach kopalnych, można by zapobiec ok. 460 000 zgonów rocznie poprzez stopniowe wycofywanie tych źródeł energii. To niemal 90 proc. możliwych do uniknięcia zgonów spowodowanych wszystkimi antropogenicznymi źródłami zanieczyszczenia powietrza.

Naukowcy podkreślają, że odejście od paliw kopalnych nie tylko pomogłoby uratować miliony ludzi, ale również zmniejszyłoby zachorowalność na szereg chorób oraz odciążyło systemy opieki zdrowotnej na całym świecie.