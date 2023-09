Jeden z najbardziej inwazyjnych gatunków jest już w Europie. „Tworzy superkolonie”

Mrówka ognista (Solenopsis invicta), nazywana też ogniową, to gatunek mrówki z podrodziny Myrmicinae. Gatunek ten pierwotnie ograniczony był jedynie do Ameryki Południowej, lecz w latach 30. XX wieku pojawił się w Stanach Zjednoczonych, stając się gatunkiem inwazyjnym. Rozprzestrzenił się na teren Meksyku, Australii, Tajwanu, Chin i Filipin, tworząc tam populacje wyspowe. Szacuje się, że rocznie w USA gatunek ten powoduje straty wyceniane na sześć miliardów dolarów. Dotychczas jedynym krajem, któremu udało się go wytępić, jest Nowa Zelandia.

Reklama

Mrówki z gatunku Solenopsis invicta powodują bolesne użądlenia. Ból podobny jest do oparzenia – stąd nazwa zwyczajowa owadów. Mrówki te niszczą jednak także uprawy oraz zagrażają lokalnej faunie i florze. Mogą też gnieździć się w urządzeniach elektrycznych i powodować ich awarie.

Tam, gdzie pojawia się ten gatunek, powoduje zmiany w populacjach – na przykład jaszczurek żywiących się mrówkami, które przez mrówkę ogniową zostają wyparte. Zmniejszają one bioróżnorodność poprzez konkurowanie w zdobywaniu pożywienia i zabijanie. Mogą atakować i zabijać żaby, jaszczurki, a nawet małe ssaki. Na terenie Stanów Zjednoczonych i Meksyku mrówka ognista wyewoluowała w poliginiczną i polikaliczną populację, co spowodowało dominację tego gatunku na wielu terenach i likwidację wszelkiej konkurencji.

Czytaj więcej Zwierzęta Bobry szkodzą klimatowi? Mają powodować większe emisje metanu Globalne ocieplenie sprawia, że bobry przemieszczają się coraz dalej na północ. Okazuje się, że budowane przez nie tamy mogą stanowić problem dla środowiska – prowadzą bowiem do zwiększenia emisji metanu.

Mrówki ogniste wykrywano już wcześniej w produktach importowanych z zagranicy do Hiszpanii, Finlandii czy Holandii. Dotychczas jednak nie było dowodów potwierdzających ich stałą obecność w Europie. Badacze ostrzegają, że choć na razie owady pojawiły się we Włoszech, to mogą one rozprzestrzenić się także w innych miejscach kontynentu.