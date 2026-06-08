Uprawa herbaty w Indonezji.
Nad „wielkim brytyjskim kubkiem herbaty” gromadzą się ciemne chmury – podkreśla organizacja w nowym raporcie. „Dostawcy stoją w obliczu ryzyka, że zmiany klimatyczne doprowadzą do sytuacji, w której herbata będzie miała bardziej gorzki smak, ceny staną się niestabilne, a dostawy – niepewne” – piszą eksperci, skądinąd brytyjskiej organizacji.
Trudno bagatelizować problem, zwłaszcza w Polsce. Wnioski z raportu dotyczą przede wszystkim Brytyjczyków, ale też trudno się dziwić – wyspiarze wypijają jej 100 milionów filiżanek/kubków dziennie (więcej w Europie per capita konsumują tylko Irlandczycy). Tyle że Polacy są pod względem konsumpcji tego naparu na czwartym miejscu w Europie, wyprzedzają nas Rosjanie. Importujemy ponad 32 tysiące ton suszu herbacianego (choć to dane sprzed dobrych kilku lat), statystycznie herbatę pijemy chętniej niż kawę, rocznie – per capita – statystyczny Polak konsumuje 80 litrów.
Kluczowe rynki, z których importowany jest herbaciany susz, to Indie, Sri Lanka czy Kenia. W tych krajach – czy szerzej: regionach świata, bo mowa o Afryce Wschodniej i Azji Południowej – warunki klimatyczne zmieniają się najbardziej drastycznie. Zmiany mają podobny charakter, co na całym świecie: temperatury wzrosły, ale też potrafią się skokowo zmieniać, poziom opadów natomiast spadł i, zamiast koncentrować się w określonych porach roku, coraz trudniej przewidzieć, kiedy spadnie deszcz. Do tego należałoby także dodać „ekstrema pogodowe”: susze, powodzie, fale upałów.
Czytaj więcej
Za dwa lata rynek tekstyliów czeka bezprecedensowa rewolucja. Wiele jednak wskazuje, że branża odzieżowa na razie wybrała oczekiwanie na konkretne...
„Delikatna równowaga smaków w dobrej herbacie zależy od stabilności temperatur i opadów” – piszą autorzy raportu. „Wzrost upałów jest powiązany z bardziej gorzkim i cierpkim smakiem, podczas gdy chaotyczne deszcze rozcieńczają głębię i charakter herbaty. Ekstrema takie jak susze i powodzie zakłócają chemię rośliny jeszcze na poziomie liści. Coraz trudniej zagwarantować znany nam smak tego napoju” – opisują.
Na procesy chemiczne nakłada się globalna polityka. Christian Aid zauważa, że nawet konflikt w Zatoce Perskiej – z zablokowaniem ruchu w Cieśninie Ormuz – prowadzi do większej nieprzewidywalności dostaw, wydłużenia tras przewozu, podniesienia kosztów paliwa i nawozów. „Razem te czynniki tworzą warunki dla idealnej katastrofy (perfect storm)” – konkludują eksperci. „Ostatnie lata dowodzą, że kiedy zakłócone zostają zbiory, ceny mogą w krótkim czasie gwałtownie wzrosnąć. Z czasem częstsze szoki klimatyczne będą prowadzić do częstszych podwyżek cen oraz stopniowej presji na ceny” – kwitują.
Charakterystyczne, że zmiany klimatu uderzają przede wszystkim w te rośliny, które służą nam do produkcji napojów. Jak ostrzegają specjaliści organizacji Rainforest Alliance, w podobnie trudnej sytuacji znajdują się miłośnicy kawy: w obszarze znanym jako globalny Pas Kawowy (Coffee Belt), składającym się z upraw rozsianych w regionach leżących blisko równika, zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do utraty około 50 proc. uprawianych obecnie gruntów (w perspektywie 2050 r.). Z olbrzymimi, wciąż nie do końca oszacowanymi, stratami muszą się także liczyć właściciele winnic.
Czytaj więcej
Niedawna konferencja klimatycznych „sceptyków” w Waszyngtonie to symboliczny dowód na to, że zaprzeczanie zmianom klimatu wkroczyło do mainstreamu....
W ubiegłym roku podobny alert ogłoszono dla bananów. Ten popularny owoc stanowi w wielu krajach fundament diety, stał się elementem celnych wojen administracji Donalda Trumpa, a przy okazji jego uprawy nękane są zarówno poprzez zmianę warunków atmosferycznych analogiczną do problemów rynku herbaty, jak i przez choroby, które – dzięki wyższym temperaturom – zaczęły się szybko rozprzestrzeniać na plantacjach. Cierpią też znacznie delikatniejsze awokado: kalifornijskie, meksykańskie i południowoafrykańskie uprawy mają za sobą pasmo co najmniej kilku lat zubożonych zbiorów owoców gorszej jakości.
Kłopoty plantatorów maskują w ostatnich latach konflikty geopolityczne przekładające się na wzrost kosztów transportu. Przykładowo, wzrost światowych cen żywności oszacowany w kwietniu przez ONZ-owską Food and Agriculture Organization (FAO) na 1,6 proc. – a był to trzeci miesiąc wzrostów z kolei – jest przypisywany zaburzeniom łańcuchów dostaw wiązanym z wojną USA i Izraela z Iranem. Nie jest to jeszcze wstrząs porównywalny z marcem 2022 r. (zarówno Ukraina, jak i Rosja należą do kluczowych dla świata eksporterów żywności), ale na pewno ma swoje znaczenie. Tyle że spadki cen po zażegnaniu konfliktu stają się mniej prawdopodobne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas