Najnowsza analiza – uwzględniająca rekordowo niskie wartości z 2025 i początku 2026 r. – pokazuje, że długoterminowy trend znów wskazuje na wyraźny spadek powierzchni lodu w Arktyce. Zdaniem naukowców jest on związany z postępującym globalnym ociepleniem.

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Zimowy lód morski w Arktyce się kurczy

Nowa analiza przeprowadzona przez naukowców z University of Southampton we współpracy z National Oceanography Center (NOC) wskazuje, że okres spowolnienia zaniku lodu w Arktyce dobiegł końca. Eksperci w swoich badaniach uwzględnili najnowsze obserwacje satelitarne dotyczące powierzchni lodu podczas zimowego okresu jego przyrostu oraz w czasie, gdy osiąga on największy zasięg.

Wcześniejsze analizy sugerowały, że na początku lat 20. XXI wieku tempo utraty zimowego lodu morskiego w Arktyce osłabło. Sytuacja zmieniła się jednak po uwzględnieniu wyjątkowo niskich wartości zimą 2025 i 2026 r.. Naukowcy ustalili, że analizowane w perspektywie 20 lat trendy ponownie wskazują na istotny spadek powierzchni lodu.

„Ten gwałtowny spadek zmienia sposób, w jaki interpretujemy ostatnie zmiany zimowego lodu morskiego w Arktyce” – mówi, cytowany przez portal phys.org, dr Duo Chan, główny autor publikacji z School of Ocean and Earth Science na University of Southampton. Jak podkreśla naukowiec, to, co jeszcze niedawno wyglądało na zatrzymanie wcześniejszego trendu, obecnie należy postrzegać inaczej. „To, co wyglądało na przerwę na początku lat 20., teraz wydaje się tymczasowym spowolnieniem w ramach długoterminowego spadku związanego z globalnym ociepleniem” – zaznacza.

Rekordowy spadek zasięgu lodu w latach 2024–2025

Eksperci podkreślają, że arktyczny lód morski jest ważnym wskaźnikiem zachodzących zmian klimatu. Jak wyjaśniają, zimą pokrywa lodowa tworzy barierę pomiędzy stosunkowo ciepłymi wodami Oceanu Arktycznego a znacznie chłodniejszą atmosferą. Gdy zimowego lodu jest mniej, do atmosfery może przedostawać się więcej ciepła i wilgoci z oceanu. Jak wskazują autorzy analizy, może to wpływać na układy ciśnienia atmosferycznego, rozwój burz oraz cyrkulację atmosferyczną na dużą skalę, a w konsekwencji – także na pogodę w regionach położonych dalej na południe.

Szczególnie wyraźną zmianę odnotowano między 2024 a 2025 r. Zasięg arktycznego lodu morskiego – w okresie jego zimowego maksimum, przypadającym od lutego do marca – zmniejszył się wówczas aż o 5,8 proc. Był to największy spadek z roku na rok w całej historii pomiarów satelitarnych, które rozpoczęły się w 1978 r. I choć w 2026 r. w tym samym okresie powierzchnia lodu nieznacznie wzrosła w porównaniu z rekordowo słabym poprzednim sezonem, to pozostała jednak na drugim najniższym poziomie w historii prowadzonych obserwacji.

Naukowcy: utrata lodu morskiego w Arktyce nie zatrzymała się

Aby dokładniej przeanalizować wyniki swoich badań, naukowcy porównali obserwacje satelitarne z symulacjami podobnych zdarzeń przeprowadzonymi przy wykorzystaniu najnowszych modeli zmian klimatu. „Identyfikując takie analogiczne zdarzenia, ustaliliśmy, że tak gwałtowny spadek jak w 2025 r. był nietypowy, ale fizycznie możliwy przy obecnym poziomie ocieplenia Arktyki” – tłumaczy dr Alessandro Silvano, współautor publikacji. Ekspert dodaje też, że analizowanie podobnych przypadków pozwala naukowcom także ocenić, co zazwyczaj dzieje się po tak gwałtownym zmniejszeniu zimowej pokrywy lodowej, jakie zaobserwowano w 2025 r..

Według prof. Simona Joseya – współautora badania z National Oceanography Center – modele nie wskazują na szybki powrót do warunków obserwowanych jeszcze na początku obecnej dekady. „Analogie modelowe sugerują, że przy obecnym poziomie ocieplenia Arktyki zimowy lód morski w ciągu najbliższych kilku lat będzie prawdopodobnie wahał się wokół niższego poziomu, zamiast szybko powrócić do warunków z początku lat 20.” – mówi naukowiec.

Autorzy badania zwracają uwagę, że krótkotrwałe okresy poprawy mogą sprawiać wrażenie, że niekorzystny trend osłabł lub nawet został zatrzymany. W rzeczywistości nie zmieniają jednak one jego długoterminowego kierunku. „Krótkoterminowe odbudowy mogą tymczasowo przesłaniać długoterminowy kierunek zmian arktycznego lodu morskiego. Niski zasięg zimowego lodu morskiego w latach 2025 i 2026 wyraźnie pokazuje, że jego utrata w Arktyce nie zatrzymała się – trwa nadal w warunkach ocieplającego się klimatu” – zaznacza dr Duo Chan.