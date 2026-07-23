Żebropław Mnemiopsis leidyi przypomina meduzę, ale nią nie jest
Mnemiopsis leidyi ma galaretowate, mieniące się ciało, dlatego często jest mylony z meduzą. W przeciwieństwie do niej nie posiada jednak parzydełek. Jak informuje PolskieRadio24.pl, żebropław pojawił się w Lagunie Weneckiej niemal dekadę temu i od tego czasu coraz mocniej wpływa na tamtejsze środowisko.
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Żebropław został zaliczony do 100 najbardziej szkodliwych gatunków inwazyjnych na świecie. Mnemiopsis leidyi bardzo łatwo adaptuje się do nowych warunków, a w ciepłej wodzie niezwykle szybko się rozmnaża. Największy rozród przypada na późną wiosnę oraz okres od końca lata do początku jesieni, ponieważ w tym czasie temperatura wody oraz jej zasolenie są dla niego najkorzystniejsze.
Ten gatunek żywi się planktonem, a także ikrą i larwami ryb, między innymi sardynek oraz szprotów. Z uwagi na ogromną liczbę osobników, obecność żebropławów prowadzi do zmniejszenia populacji ryb i zaburzenia równowagi całego ekosystemu. Kolejnym problemem jest to, że gatunek nie ma naturalnego wroga. Żebropławy wykazują jednak skłonności kanibalistyczne, a jednym z drapieżników polujących na Mnemiopsis leidyi jest inny żebropław – Beroe cucumis. Eksperci podkreślają, że całkowite wyeliminowanie intruza jest niemal niemożliwe, dlatego konieczne są regularny monitoring oraz kontrolowanie jego liczebności.
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Jak donosi PolskieRadio24.pl, Mnemiopsis leidyi dotarł również do Morza Bałtyckiego. Według Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska obserwowane osobniki nie rozmnażają się i nie tworzą trwałej populacji. Obecnie zagrożenie dla Bałtyku oceniane jest więc jako niewielkie.
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