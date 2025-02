Czarny scenariusz na najbliższe lata. Niemcy opublikowały pierwszy taki raport

W raporcie przedstawiono także wyzwania, przed jakimi stoją obecnie państwa członkowskie UE oraz Komisja Europejska. Z jednej strony ciąży na nich presja, aby podjąć działania mające na celu zapobieganie globalnym zagrożeniom i udowodnić, że postęp w polityce klimatycznej przełoży się na sukces gospodarczy. Z drugiej strony ambitna polityka klimatyczna jest możliwa do zrealizowania tylko wtedy, gdy zostanie uwzględniona w polityce krajowej. W praktyce im dłużej odkłada się osiągnięcie celów Porozumienia paryskiego, tym większe będą koszty polityczne i ekonomiczne oraz mniejsze pole manewru. Kryzys klimatyczny będzie się pogłębiał, pochłaniając przy tym coraz więcej zasobów.

Autorzy zaznaczyli jednocześnie, że sam kryzys już trwa. Jego skutki odczujemy nie tylko w ciągu 15 lat, ale znacznie dłużej, nawet jeśli uda się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych na całym świecie w znacznie szybszym tempie niż obecnie się przewiduje. Zmiany nasilają również wiele istniejących negatywnych trendów, np. rosnące globalne zapotrzebowanie na zasoby i konkurowanie o nie oraz rosnącą konkurencję geopolityczną i erozję porządku międzynarodowego.

Co proponują autorzy raportu?

Autorzy wskazali cztery obszary działań, które potencjalnie pozwolą poradzić sobie z ryzykiem. Pierwszym z nich jest szybkie wdrażanie dekarbonizacji na szczeblu krajowym i europejskim w sposób, który jest społecznie odpowiedzialny. Drugi to wspieranie ambitnej polityki klimatycznej na szczeblu międzynarodowym. Kolejny obszar to dostosowanie się do skutków zmiany klimatu w Niemczech we wszystkich sferach społecznych, co pozwoli zmniejszyć jego wpływ. Ostatni obszar dotyczy wspierania międzynarodowej stabilności i odporności.

Z raportu wynika, że ambitna polityka klimatyczna i wiążący się z nią postęp technologiczny mogą pomóc Europie zdobyć korzystną pozycję na głównych globalnych rynkach przyszłości. W ten sposób uda się też zmniejszyć uzależnienie od ropy naftowej i gazu, a tym samym od państw o rewizjonistycznych poglądach.