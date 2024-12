Polska wśród krajów najbardziej odczuwających skracanie się zimy. Oto zmiany z ostatniej dekady

Raport Climate Central mówi również, że najwięcej dni zimowych w Polsce utraciły: Szczecin (23), Lublin (21), Gdańsk (21) i Poznań (21). Najmniej stracił ich natomiast Wałbrzych (16).

Czytaj więcej Planeta Europa ociepla się w rekordowo szybkim tempie. Turystów to nie przeraża Turyści z całego świata wciąż chętnie podróżują do Europy, choć nasz kontynent ociepla się dwukrotnie szybciej niż średnia światowa. Pogłębiający się kryzys klimatyczny może jednak już wkrótce zmienić dotychczasowe preferencje.

Europa ociepla się z zastraszającym tempie

W raporcie stworzonym w sierpniu przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) i unijną Usługę Zmian Klimatu Copernicus (C3S) potwierdzono, że Europa ociepla się dwukrotnie szybciej niż reszta świata. Badanie opublikowane przez Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) potwierdziło zaś skalę zagrożeń, jakie wyjątkowo wysokie temperatury niosą dla mieszkańców Europy.

Według badania, fale upałów doprowadziły w ubiegłym roku do 47 000 zgonów w Europie. Najwięcej osób zmarło z powodu upałów we Włoszech (12 743), Hiszpanii (8352), Niemczech (6376), Grecji (4339), Francji (2734) oraz Rumunii (2585). Z kolei najwyższe wskaźniki zgonów odnotowano w Grecji (393 zgony na milion mieszkańców), Bułgarii (229 zgonów na milion mieszkańców) oraz we Włoszech (209 zgonów na milion mieszkańców). Autorzy badania ostrzegają, że podane liczby mogą być zaniżone, z uwagi na to, że korzystano z danych Eurostatu, podających dane tygodniowe, a nie codzienne.

Wskaźnik śmiertelności związanej z upałem był o 55 proc. wyższy wśród kobiet niż u mężczyzn, znacznie bardziej narażone były też osoby powyżej 80. roku życia. I choć liczba zgonów z powodu upałów w ubiegłym roku jest niższa niż w roku 2022, to naukowcy podkreślają, że bez wdrożenia środków adaptacyjnych – takich jak m.in. systemy wczesnego ostrzegania – liczba ofiar mogłaby być nawet o 80 proc. wyższa, a w przypadku osób powyżej 80. roku życia mogłaby się podwoić.

Naukowcy sugerują, że kolejne zmiany – takie jak poprawa planowania urbanistycznego, zwiększanie terenów zielonych, większe inwestowanie w energię odnawialną i transport publiczny oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych – mogłyby jeszcze bardziej ograniczyć liczbę zgonów z powodu ekstremalnych temperatur na naszym kontynencie.