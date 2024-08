„Kopuła ciepła” nad Paryżem. Zmiany klimatyczne rujnują igrzyska

Czym jest „kopuła ciepła”?

Kopuła ciepła jest zjawiskiem meteorologicznym, w którym pasma wysokiego ciśnienia utrzymują się nad danym regionem przez dłuższy czas, zatrzymując ciepłe powietrze i powodując wzrost temperatury. Prowadzą one do ekstremalnych upałów, które mogą trwać kilka dni, a nawet tygodni.

Mechanizm powstawania kopuł ciepła jest wynikiem działania silnego, wysokiego ciśnienia atmosferycznego, które pełni funkcję swoistej pokrywy ograniczającej ruch powietrza w kierunku pionowym. Zjawisko to powoduje, że powietrze zmuszane jest do opadania w dół, a to prowadzi do jego adiabatycznego ogrzewania.

W efekcie powoduje to nagromadzenie się i uwięzienie ciepła w dolnych warstwach atmosfery. Temperatury w tak utworzonym cieplnym pułapie mogą przekraczać 45 st. Cel., tworząc nad danym obszarem gęstą warstwę ciepła. Dodatkowo proces ten potęgowany jest też przez brak wiatru, co znacząco ogranicza naturalną wymianę powietrza i utrudnia rozpraszanie nagromadzonego ciepła.

Fale upałów, które wywołane są przez kopuły ciepła, to tylko jedna z wielu poważnych konsekwencji tego zjawiska – skutki, takie jak wysoka temperatura, niska wilgotność powietrza oraz minimalne zachmurzenie, przyczyniają się bowiem do powstawania ekstremalnych warunków suszy, które zwiększają między innymi ryzyko wystąpienia pożarów lasów. Kopuły ciepła mogą prowadzić też do poważnych problemów infrastrukturalnych – między innymi uszkodzeń nawierzchni drogowych czy przeciążeń w sieciach energetycznych.

Temperatury są coraz wyższe. Rekord za rekordem

Rok 2023 przyniósł rekordowe temperatury. Z raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) wynika, że w 2023 roku zarejestrowano również rekordowy wzrost emisji gazów cieplarnianych oraz topnienie lodowców i utrata lodu morskiego na niepokojąco dużą skalę. Eksperci WMO ostrzegali też, że istnieje „duże prawdopodobieństwo”, że rok 2024 będzie kolejnym rekordowo gorącym rokiem, a dotychczasowe działania na świecie, mające na celu odwrócenie tej tendencji, są niewystarczające. I mieli rację – czerwiec 2024 był już 12. miesiącem z rzędu, który pobił rekordy temperatury.