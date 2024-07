Europie zagrażają tropikalne deszcze? „Może to odczuć cały świat”

Naukowcy zauważyli w swoim badaniu, że przesunięcie się deszczów ku północy potrwać może około dwie dekady. Później – jak zaznaczają – większe siły, które powstaną z ocieplenia się oceanów na półkuli południowej, przesuną strefy konwergencji z powrotem na południe i utrzymają je w tym miejscu przez kolejne tysiąclecie.

Migracja tropikalnych deszczów może mieć duży wpływ na gospodarkę

Naukowcy podkreślają, że to ważny temat przede wszystkim dlatego, że zmiana opadów spowoduje duże zmiany w rolnictwie i gospodarce.

„Wpłynie to na wiele regionów na świecie" - mówi Wei Liu z University of California Riverside, zauważając, że w lasach tropikalnych w ciągu roku może spaść nawet do 300 cm deszczu. „Model klimatyczny obejmował wiele komponentów atmosfery, oceanu, lodu morskiego oraz lądu. Wszystkie one oddziałują na siebie nawzajem. Zasadniczo staramy się symulować rzeczywisty świat. W tym modelu możemy zwiększyć emisję dwutlenku węgla z poziomu sprzed epoki przemysłowej do znacznie wyższych poziomów” - dodaje Liu. „Zmiany w powyższych czynnikach ujawniły, że strefy konwergencji odpowiedzialne za tworzenie się deszczów tropikalnych przesunęły się na północ średnio o nawet 0,2 stopnia szerokości geograficznej” - wyjaśnia.