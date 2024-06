Coraz więcej Europejczyków umiera z powodu upałów. Nadchodzi „stres cieplny”

W ostatnich dekadach zmiany klimatu doprowadziły do częstszych i bardziej intensywnych pożarów. Zdaniem ekspertów zjawisko to – wraz z rosnącymi temperaturami – będzie się nasilać. Powód? Dwutlenek węgla, który emitowany jest w trakcie pożarów, przyczynia się do globalnego ocieplenia. Powstaje wówczas tzw. pętla sprzężenia zwrotnego między tymi dwoma zjawiskami, które nawzajem się napędzają.