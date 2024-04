HFC są zwykle sprzedawane jako wodorofluoroolefiny (HFO), czyli substancje, których obrót jest uregulowany mniej restrykcyjnie. Zgodnie z raportem z 2021 roku, gazy z Rosji, Chin i Turcji trafiają głównie do Rumunii oraz Bułgarii, a stamtąd przewożone są do Grecji, Niemiec, Francji, Włoch, Portugalii oraz Hiszpanii. Śledztwo EIA z 2021 roku wykazało, że te niebezpieczne gazy były swobodnie transportowane na terenie Europy m.in. w lukach bagażowych autokarów.

W myśl podpisanego w 2016 roku porozumienia, do 2050 roku stosowanie HFC powinno zostać ograniczone o 85 procent. Aby złagodzić konieczność zmian producentom, wprowadzono dopuszczalne limity wykorzystania gazów, które są stopniowo obniżane. W 2021 roku EIA ustaliła, że nawet do 30 procent gazów HFC znajdujących się w legalnym obrocie, trafia na czarny rynek europejski. Stanowi to równowartość 30 milionów ton CO2, czyli mniej więcej tyle, ile przez rok emituje 6,5 miliona samochodów napędzanych benzyną.

Autorzy raportu alarmują, że konieczne jest wzmocnienie działań w zakresie monitorowania tego procederu, a także lepsze egzekwowanie obowiązującego prawa.

W ubiegłym roku podczas szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju 66 krajów poparło Global Cooling Pledge, czyli inicjatywę mającą na celu podjęcie współpracy na rzecz ograniczenia emisji związanych z chłodzeniem we wszystkich sektorach o co najmniej 68 proc. na całym świecie do roku 2050 w porównaniu z poziomem z roku 2022. Unia Europejska planuje całkowicie wycofać z użycia HFC do 2050 roku.