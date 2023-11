W 30 lat nepalskie Himalaje straciły jedną trzecią lodu

Do końca stulecia lodowce w Himalajach i Hindukuszu mogą stracić do 75 proc. swojej objętości

Eksperci są zdania, że w ciągu ostatnich stu lat temperatura na Ziemi wzrosła średnio o 0,74 stopnia Celsjusza. Ocieplenie w Himalajach było jednak większe niż średnie globalne – tamtejsze lodowce topiły się w ostatniej dekadzie o 65 proc. szybciej niż w poprzedniej – podkreśla agencja Reutera.

Z szacunków naukowców wynika, że do końca bieżącego stulecia globalne ocieplenie może sprawić, że lodowce w Himalajach i Hindukuszu mogą stracić do 75 proc. swojej objętości. Doprowadzi to między innymi do powodzi oraz do niedoborów wody dla 240 milionów ludzi, którzy mieszkają u podnóża gór.